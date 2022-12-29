Губернатор рассказал, чем заинтересуют преподавателей для работы в нашем регионе

Во время вчерашней итоговой пресс-конференции губернатор Андрей Чибис сообщил о существующих в Мурманской области и плановых мерах поддержки учителей.

«В первую очередь, еще два года назад было принято решение о заработной плате молодого педагога. Она не может быть ниже 40500 рублей. Это минимум, который они могут получать. Кроме того, планируется строительство жилья для учителей и особое внимание будет уделено подготовке кадров в новом объединенном вузе», – сообщил глава региона.

В регионе для учителей также предусмотрены следующие меры социальной поддержки: единовременное пособие в размере шести должностных окладов на хозяйственное обзаведение при трудоустройстве, в течение первых трёх лет работы выплачивается ежемесячно двадцатипроцентная надбавка к должностному окладу, единовременное пособие в размере трёх должностных окладов для педагогов при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости и по инвалидности, ежегодная разовая материальная помощь в размере одного должностного оклада.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, существует ряд дополнительных выплат из областного и федерального бюджетов – за классное руководство, за присуждение почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Учителям, которые работают в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа, установлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также устанавливаются повышенные на 25 процентов должностные оклады.

Министерство образования и науки Мурманской области участвует в реализации программы «Земский учитель», предусматривающей осуществление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, что также способствует привлечению педагогических кадров в населенные пункты Мурманской области и сокращению количества вакансий в школах. С 1 сентября 2022 года в школах области приступили к работе 12 учителей – победителей программы «Земский учитель».