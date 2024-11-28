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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.24 09:45

Губернатор совершил рабочую поездку в Печенгский округ

Вчера губернатор Андрей Чибис работал в Печенгском округе. Глава региона осмотрел ряд социальных и промышленных объектов муниципалитета.

Андрей Чибис посетил общеобразовательную школу №20 имени М.Ю. Козлова, расположенную на улице Спортивной в Никеле. В этом году в ней выполнен ремонт и оснащение кабинетов биологии и химии, робототехники и проектной деятельности для нового центра образования «Точка роста». В рамках регионального проекта «Арктическая школа» преобразована школьная столовая. В прошлые годы в учреждении обновлено наружное освещение и обустроено аварийное, выполнен ремонт полов и замена покрытий. Спортзал и раздевалки преобразованы на региональные гранты, в том числе по итогам победы школьного спортивного клуба в соревнованиях на кубок губернатора Мурманской области среди ШСК.

Печенгский политехнический техникум с 2023 года участвует в программе «Профессионалитет» в рамках кластеров «Образование на Мурмане» и «Кольский горно-металлургический». В этом году в рамках программы и плана «На Севере – жить» и при поддержке индустриального партнера ГМК «Норильский никель» здесь создано пять современных лабораторий по компетенциям «Электромонтаж», «Обработка листового металла», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», электрооборудования и электроснабжения, горных технологий. До конца года будет создана лаборатория по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, также сейчас идет ремонт фасада техникума. Кроме того, до конца этого года будет выполнен ремонт и закуплена новая мебель и оборудование для студенческого общежития. В этом году за счёт средств областного бюджета также смонтировали аварийное освещение в зданиях техникума и общежития.

В средней школе №1 на Гвардейском проспекте в этом году выполнен ремонт и оснащение кабинетов биологии, физики и химии для создания центра образования «Точка роста». Также в учреждении провели ремонт пищеблока. В 2023 году в рамках программы «Арктическая школа» на средства регионального гранта создан «ЭкоКласс!», годом ранее по той же программе преобразован спортивный зал и раздевалки. Также за последние годы в школе обустроили наружное освещение, выполнили работы по прокладке воздуховодов, отремонтировали кабинеты технологии и заменили двери на противопожарные.

По инициативе жителей муниципалитета в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» благоустроен памятник «Героям Заполярья», расположенный на Гвардейском проспекте. На объекте были проведены демонтажные и земляные работы, подготовлена поверхность мемориала к декоративному покрытию и осуществлено покрытие, а также установлены новые плиты с гравировкой имен Героев Советского Союза, которые освобождали Заполярье в годы Великой Отечественной войны.

Также глава региона посетил шахту Каула-Котсельваара Кольской ГМК. Он осмотрел административно-бытовой комплекс и капитальную штольню шахты, которая прекратила производственную деятельность в декабре 2023 года и находится сейчас на стадии консервации. Планируется, что объект станет одним ключевых мест туристического кластера Печенгского округа, который разрабатывается по соглашению между правительством Мурманской области и «Норникелем».

«Мы ездим по посёлку и видим, как он меняется. Видим отремонтированные фасады, освещенные архитектурной подсветкой исторические здания. Все это меняет облик Никеля, он становится интереснее. Важны инвестиции в образование: здесь появились и «Точки роста», и реализованы проекты по программе «Арктическая школа». Некоторое время назад мы договаривались, что вложим деньги в техникум. В рамках соглашения с «Норникелем», программы «Профессионалитет» и новые лаборатории открыты, и фасад в активной стадии ремонта. В Никеле, как и во всем Заполярье, происходят необходимые преобразования. В прошлые два года мы также серьёзно меняли здесь сетевую инфраструктуру, чтобы сократить количество аварий», – отметил губернатор по итогам осмотра.

Андрей Чибис также подчеркнул, что в Печенгском округе расположен ряд населённых пунктов с дислокацией военных формирований, где в том числе живут военнослужащие и их семьи. Кроме работ по плану «На Севере – жить» в них продолжается реализация программы реновации ЗАТО. Также совместно с «Норникелем» благоустраиваются города присутствия компании.

«Сегодня мы были в Спутнике, где активно продолжается реализация программы реновации ЗАТО. Заполярный, Никель – зона присутствия Кольской ГМК Норникеля. И вместе мы делаем так, чтобы жизнь здесь менялась к лучшему. Более 80 домов отремонтировано за последние пять лет, дворы, прилегающие к более чем 80 домам, созданы 15 пространств по программе «Арктическая школа», 25 детских и спортивных площадок. И мы продолжаем эту работу. Выделяем деньги из областного, муниципального бюджета, реализуем дополнительные мероприятия, в том числе по общественным пространствам, в рамках партнёрства с «Норникелем». Соглашение в стадии реализации, несмотря на все сложности со снижением доходов бюджета, мы стараемся выполнить все обязательства, которые взяли», – отметил Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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