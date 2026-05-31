Губернатор в Апатитах поздравил работников химической отрасли с профессиональным праздником

30 мая в Апатитах в преддверии Дня химика губернатор Андрей Чибис поздравил работников горнохимической промышленности с профессиональным праздником.

«Спасибо вам огромное за ваш труд. Спасибо всем ветеранам комбината «Апатит», научным работникам и обогатителям за вашу искреннюю любовь к нашей родной земле. Спасибо каждому из вас за тот вклад, который вы вносите к развитие Кольского Заполярья. Очень здорово видеть большое количество молодых ребят и девчонок, которые пойдут по стопам своих родителей. Это дорогого стоит», - сказал, обращаясь к героям и гостям праздника, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

С приветственными словами на главной сцене также выступили председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Александр Гильгенберг, директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов и председатель профсоюзной организации «ФосАгро - Апатит» Алексей Игумнов.

«Благодаря вашему ударному труду компания «ФосАгро» уверенно идёт вперед, ставит новые производственные рекорды и остается надежным гарантом продовольственной безопасности страны и всего мира. Эти производственные победы лежат в основе нашей инвестиционной программы, отражаются в дальнейших планах развития и увеличения объемов производства, в масштабных социальных и благотворительных проектах, которые компания реализует в каждом регионе своего присутствия. В основе всего этого – ваш труд. Спасибо вам и так держать», - обратился к обогатителям «Апатита» генеральный директор ПАО «ФосАгро» Александр Гильгенберг.

В рамках праздничных мероприятий состоялась церемония награждения лучших работников Кировского филиала АО «Апатит», которым были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, Благодарности Президента РФ, Благодарности губернатора Мурманской области, Почётные грамоты и Благодарственные письма Мурманской областной Думы, а также корпоративные награды.

Накануне торжества отличившимся сотрудникам предприятия также были вручены Благодарственные письма глав городов Кировск и Апатиты, Почётные грамоты «ФосАгро», присвоены звания «Почётный работник «ФосАгро» и «Заслуженный работник ФосАгро» с вручением памятных золотых и серебряных знаков, а также вручены награды Кировского филиала АО «Апатит» и Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности.

В завершение церемонии награждения лучших работников Кировского филиала АО «Апатит» по традиции было названо имя лучшего обогатителя. В этом году им стала - впервые в истории ГОК «Апатит» - женщина, оператор пульта управления апатит-нефелиновой обогатительной фабрики №3 Светлана Сланина. В награду за свой труд она получила ключи от нового автомобиля «Haval H7».

Всего в день праздника и в ходе предшествовавших ему торжественных собраний трудовых коллективов было награждено более 120 сотрудников предприятия.

 

 

Фото (пресс-служба «ФосАгро»): https://gov-murman.ru/info/news/568644/#&gid=1&pid=4

