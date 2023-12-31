Губернатор вручил митрополиту Мурманскому и Мончегорскому Митрофану медаль 85-летия Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана за плодотворное сотрудничество в уходящем году и вручил медаль 85-летия Мурманской области.

«Выражаю признательность за Ваше личное активное участие в жизни региона, за внимание православной церкви к нашим жителям, за поддержку в непростое и особенное время, когда значительная часть жителей региона несет службу и защищает Родину. Всем необходима ваша поддержка», – сказал, открывая встречу, Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, одним из ключевых вопросов для региона в 2023 году было решение о строительстве кафедрального собора в Мурманске, работа над концепцией проекта. В 2023 году губернатор Мурманской области несколько раз встречался со Святейшим Патриархом в Москве, в том числе и по этому вопросу. Работу над проектом продолжает Мурманская епархия Московского Патриархата Русской православной Церкви.

«Значимо, что встреча с губернатором состоялась в день памяти Собора Кольских Святых. Русская Православная Церковь в этот день чтит память всех потрудившихся во славу Бога на нашей северной земле, сподобившихся своими трудами святости», — отметил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Фото: https://gov-murman.ru