Губернатор встретился с лидерами фракций Мурманской областной Думы

Андрей Чибис провел рабочие встречи с руководителями и членами депутатских фракций Мурманской областной Думы - ЛДПР и КПРФ.

«В непростой период, который сейчас переживает Мурманская область, да и вся страна, особенно важна консолидация законодательной и исполнительной ветвей власти. У регионального правительства и парламента налажена конструктивная работа. Это не значит, что нет споров при обсуждении тех или иных вопросов. Главное, что в этих спорах формируются взвешенные решения на благо жителей региона», – подчеркнул Андрей Чибис.

Депутат Михаил Антропов представил губернатору эскизы памятника Иосифу Сталину, который коммунисты планируют установить в Мурманске.

Глава региона и депутат от КПРФ обсудили возможности удешевления строительства массового жилья в Кольском Заполярье и ускорения темпов расселения людей из аварийных домов. Губернатор поручил министру строительства Владиславу Сандурскому проработать предложения, внесенные представителями КПРФ.

В ходе встречи стороны также обсудили проект комплексного плана развития села Териберка и Долины Уюта в Мурманске. Глава региона поддержал инициативы собеседника. Также шла речь о компенсации выпадающих расходов, возникающих в сфере пассажирских перевозок.

Депутаты ЛДПР Максим Белов и Олег Черкашин подняли вопрос развития информационных технологий на Севере с перспективой создания на территории региона дата-центра и сервисов, необходимых для крупных производств.

Ещё одна тема, которую обсудили в ходе встречи - экологическое развитие региона. Как отметил Максим Белов, перспективное направление - электрокары, но в регионе на данный момент всего две станции для зарядки таких машин. Андрей Чибис предположил, что подобный проект может быть интересен крупным предприятиям, которые смогут инвестировать в это направление.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, также в ходе встречи были подняты вопросы социальных выплат безработным гражданам, также коснулись темы благоустройства муниципалитетов и качества выполнения работ по развитию городской среды. Глава региона поддержал мнение Максима Белова о том, что если подрядчик не справляется с работой, он не должен получать другие заказы. Как подчеркнул Андрей Чибис подобный формат работы должен распространяться не только на сферу благоустройства.