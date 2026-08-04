Губернатор встретился с участниками экспедиции «Ледокол знаний»

В Центре научно-технического творчества «Родина» губернатор Андрей Чибис провёл встречу со школьниками и студентами, которые в рамках VII научно-просветительской арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний» отправятся к Северному полюсу на борту ледокола «50 лет Победы».

«Здесь собрались поистине самые достойные. Вы прошли по-настоящему крутой отбор, и можете гордиться этим. Для меня лично и для нашей команды большая честь, что активная молодёжь со всех уголков нашей страны и из разных стран мира сегодня находится в городе-герое в Мурманске, столице Русской Арктики, и готовится покорить Северный полюс», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона рассказал ребятам о том, что сегодня активное развитие Арктической зоны России сравнимо только с покорением космического пространства в 60-е годы XX века, о ключевых вызовах и стратегических задачах, а также о том, что делается для развития Кольского Заполярья.

Затем Андрей Чибис пообщался с участниками экспедиции в формате «вопрос-ответ». Ребят интересовали вопросы поддержки высшего и среднего образования в регионе, проект «Курс на Север», а также возможности приобрести жилье.

Губернатор подчеркнул, что качество образования в Мурманской области продолжает расти: МАУ наращивает международный авторитет, а конкурс в колледжи региона по некоторым специальностям – 10 человек на место.

«Мурманская область в этом году поставила образовательный рекорд: число стобалльников на ЕГЭ выросло в 4 раза по сравнению с 2023 годом. Привлечение талантливой молодежи на инженерные карьерные траектории – одна из важнейших задач народного плана «На Севере – жить!». На сегодняшний день в колледжи и техникумы Мурманской области подано более 11 тысяч заявлений, средний конкурс на бюджетные места составляет 2-3 человека на место, а на некоторых специальностях достигает 10 человек на место. Документы подали из 67 регионов России и стран ближнего зарубежья», – сказал Андрей Чибис.

В Мурманский арктический университет подано более 11 тысяч заявлений с учетом абитуриентов в конкурсах по нескольким направлениям. Вуз выбирают абитуриенты не только из регионов России, но и из Беларуси, Индии, Китая, Турции и других стран. Средний конкурс составляет от 2 до 7 человек на место, наиболее популярные направления подготовки – лечебное дело, нефтегазовое дело, информатика и вычислительная техника, строительство, судовождение.

«Выпускникам, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ, я поручил выдавать сертификат на покупку жилья в размере 500 тысяч рублей, если будут учиться в МАУ либо если заключат целевой договор на востребованную специальность с региональным работодателем. Детальной проработкой поручения занимается проект «Курс на Север», – сообщил глава региона.

По программе «Курс на Север» в Мурманскую область в 2026 году переехало свыше 150 человек. За всё время работы программы - более тысячи человек с персональным сопровождением от проекта.

«Больше всего людей к нам приехали из Карелии, Краснодарского края, Белгородской, Ленинградской и Архангельской областей. География проекта выходит далеко за пределы страны: уже состоялись переезды из Беларуси, Израиля, Египта и Аргентины. Также в числе заявок на переезд - участники программы из Испании и Марокко.

Одним из стимулов растущего интереса к Мурманской области и переезда семей стала «Арктическая ипотека» под 2% годовых. Программа даёт возможность приобретать жильё, в том числе новостройки, на выгодных условиях и уверенно планировать будущее. Также тем, кто решил связать свою жизнь с Кольским Заполярьем, доступны программы «Арктический гектар» и «Свой дом в Арктике».

Дополнительное продвижение программа «Курс на Север» получила благодаря региональной рекомендательной программе «Арктический маяк». Жители региона получают вознаграждение за то, что рекомендуют Мурманскую область для жизни своим близким и друзьям: в 2026 году за успешный переезд и трудоустройство приглашённого нового жителя региона северяне могут получить 51000 рублей. По рекомендациям уже переехало свыше 100 специалистов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «Курс на Север» – важная часть народной программы «На Севере - жить!». Программа превратилась в полноценную экосистему, которая меняет восприятие Арктики. Север перестал быть «краем земли» и становится точкой притяжения для активных, талантливых и открытых людей со всей России и из‑за рубежа. Приглашаю всех, кто готов связать своё будущее с Мурманской областью, с нашей российской Арктикой, открыть для себя возможности жизни и работы здесь», – сказал Андрей Чибис на прощанье.

Все участники встречи получили памятные подарки с символикой программы «На Севере – жить!». Для участников «Ледокола знаний» краеведческий, художественный музей и культурно-выставочный центр Русского музея провели бесплатные экскурсии.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/572154/#&gid=1&pid=12