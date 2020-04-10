Губернатор выразил готовность оказать поддержку и помощь в сохранении и развитии Мурманского океанариума

Сегодня глава региона Андрей Чибис посетил Мурманский океанариум и по итогам общения с коллективом выразил готовность оказать поддержку и помощь в сохранении и развитии уникального объекта.

«Состояние самого океанариума, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Но самое страшное – это поведение собственника, который несколько лет, по сути, не вкладывает средства в развитие объекта. Мы точно не бросим ни коллектив, ни животных, в ближайшие несколько дней найдём решение, чтобы океанариум – после окончания всех карантинных мероприятий – продолжал нормально функционировать», – сказал глава региона.

Губернатор обсудил все наболевшие проблемы с коллективом Мурманского океанариума, а также познакомился с его обитателями.

С 25 марта, после введения ограничений из-за угрозы распространения коронавируса, океанариум был вынужден приостановить водно-цирковые программы и приём посетителей. Но коллектив продолжает работу и ежедневные тренировки с арктическими тюленями, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.