ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Сажаем коралловые веточки, устанавливаем «умные» туалеты - наперекор пандемииПрезидент РФ подписал указ о внесении поправок в Основной закон страны
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)05.07.20 07:00

Губернатор высоко оценил качество выполняемых работ в ЗАТО г.Североморск

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера проинспектировал ход строительства объектов в ЗАТО город Североморск, возводимых в рамках реализации нацпроектов и региональных государственных программ.

Рабочую поездку глава региона начал с осмотра амбулатории в посёлке Сафоново-1. Медучреждение строится по программе «Развитие здравоохранения». В настоящий момент на объекте завершены подготовительные работы и устройство фундамента, строители укладывают наружные стены, полы и сети водовода. Техническая готовность – 30%.

Ремонтные работы активно развернулись в Североморском кадетском корпусе, где обучаются около 200 ребят. За лето в кампусе приведут в порядок учебные кабинеты и спальни, также в 2020 году планируется модернизировать системы видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации. Губернатор высоко оценил качество выполняемых работ и отметил ответственный подход к делу. В планах на два следующих года в рамках реализации мероприятий плана «На Севере - жить» создать на базе корпуса ресурсный центр подготовки старшеклассников к учебным сборам.

«По итогам осмотра принято решение модернизировать также тренажерный и спортивный залы. Кроме того, совместно с Министерством образования разрабатывается стратегия по созданию на базе кадетского корпуса центра патриотического воспитания. Также я дал поручение проработать проект реконструкции учебного заведения, которое должно стать одним из самых современных», – сказал губернатор.

Одним из пунктом поездки главы региона в Североморск стала стройплощадка детского сада, расположенная рядом на Восточной улице. Дошкольное учреждение на 220 мест возводится во флотской столице в рамках нацпроекта «Демография». По проекту в трёхэтажном здании разместятся кабинеты творческих направлений – для музыкальных занятий и кружков, появится изостудия и спортивный зал. На участке детского сада запроектировано 12 игровых зон с теневыми навесами и две спортплощадки для дошколят.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, представитель подрядной организации доложил главе регионе о ходе выполнения строительных работ. Так, на сегодняшний день на объекте завершён подготовительный этап – вырублен кустарник, смонтировано ограждение стройплощадки, ведется геодезическая разбивка фундамента. Строительство детского сада планируется завершить в 2021 году.

«Строительные работы на объекте ведутся в срок, даже с небольшим опережением. Подчеркну, важно, что принятые ранее решения уже реализуются, развернута стройка нового дошкольного учреждения. Уже есть планы и большой интерес к развитию малоэтажного жилищного строительства в этом районе флотской столицы. Это место станет точкой роста для Североморска и для его развития», – подводя итоги рабочей поездки, отметил Андрей Чибис.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
Олег
01.07.20 18:33
С таким враньем со стороны людей, занимающих руководящие должности, сталкиваюсь впервые. Да, встречались попытки манипулирования фактами. Но чтобы скатывались до откровенной лжи...
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
Роман
30.06.20 21:15
ООО "Орко-Инвест", всегда работало честно, а этот репортаж проплачен теми, кому выгодно.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Чисто английские убийства». Художественный сериал, 44 серия (12+)19:30«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO Деньги (16+)Снижать зарплатные ожидания больше чем на 10% готов только один из 10 соискателей-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 30 копеек, доллар потерял почти 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 4,6 млрд кВтч электроэнергии за I полугодие 2020 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал указ о внесении поправок в Основной закон страны
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
16.06.20: Как на Вас повлияли ограничительные меры, которые вводят власти, при коронавирусной пандемии?Проголосовало: 650 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика