Губернатор высоко оценил качество выполняемых работ в ЗАТО г.Североморск

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера проинспектировал ход строительства объектов в ЗАТО город Североморск, возводимых в рамках реализации нацпроектов и региональных государственных программ.

Рабочую поездку глава региона начал с осмотра амбулатории в посёлке Сафоново-1. Медучреждение строится по программе «Развитие здравоохранения». В настоящий момент на объекте завершены подготовительные работы и устройство фундамента, строители укладывают наружные стены, полы и сети водовода. Техническая готовность – 30%.

Ремонтные работы активно развернулись в Североморском кадетском корпусе, где обучаются около 200 ребят. За лето в кампусе приведут в порядок учебные кабинеты и спальни, также в 2020 году планируется модернизировать системы видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации. Губернатор высоко оценил качество выполняемых работ и отметил ответственный подход к делу. В планах на два следующих года в рамках реализации мероприятий плана «На Севере - жить» создать на базе корпуса ресурсный центр подготовки старшеклассников к учебным сборам.

«По итогам осмотра принято решение модернизировать также тренажерный и спортивный залы. Кроме того, совместно с Министерством образования разрабатывается стратегия по созданию на базе кадетского корпуса центра патриотического воспитания. Также я дал поручение проработать проект реконструкции учебного заведения, которое должно стать одним из самых современных», – сказал губернатор.

Одним из пунктом поездки главы региона в Североморск стала стройплощадка детского сада, расположенная рядом на Восточной улице. Дошкольное учреждение на 220 мест возводится во флотской столице в рамках нацпроекта «Демография». По проекту в трёхэтажном здании разместятся кабинеты творческих направлений – для музыкальных занятий и кружков, появится изостудия и спортивный зал. На участке детского сада запроектировано 12 игровых зон с теневыми навесами и две спортплощадки для дошколят.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, представитель подрядной организации доложил главе регионе о ходе выполнения строительных работ. Так, на сегодняшний день на объекте завершён подготовительный этап – вырублен кустарник, смонтировано ограждение стройплощадки, ведется геодезическая разбивка фундамента. Строительство детского сада планируется завершить в 2021 году.

«Строительные работы на объекте ведутся в срок, даже с небольшим опережением. Подчеркну, важно, что принятые ранее решения уже реализуются, развернута стройка нового дошкольного учреждения. Уже есть планы и большой интерес к развитию малоэтажного жилищного строительства в этом районе флотской столицы. Это место станет точкой роста для Североморска и для его развития», – подводя итоги рабочей поездки, отметил Андрей Чибис.