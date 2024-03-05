Губернаторская инициатива по запуску медицинских шаттлов позволила жителям региона посещать областные медучреждения по 11 маршрутам

«В рамках плана «На Севере – жить», в том числе в целях проведения профилактических осмотров и диспансеризации в прошлом году активно работали наши выездные бригады. Проведено более 600 выездов медицинских бригад центральных городских, районных больниц в населенных пунктах и в зоне их обслуживания. Выполнено более 25 тысяч посещений, также проведено 13 выездов бригад врачей-специалистов областных медорганизаций», – сообщил Дмитрий Панычев, заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области.

Важная составляющая инфраструктуры системы здравоохранения – транспортная доступность медорганизаций для пациентов. В 2023 году более 4 тысяч пациентов были доставлены и смогли получить медицинскую помощь, недоступную в месте их проживания, что практически в 2 раза выше, чем в 2022 году.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, помимо этого, с мая прошлого года осуществляется перевозка пациентов между подразделениями центрально-городской больницы в городах Апатиты и Кировск. За 8 месяцев работы в 2023 году услугами по перевозке населения воспользовалось более 7 тысяч раз.

С подробной информацией о маршрутах можно ознакомиться на официальном сайте регионального Министерства здравоохранения.

Фото: https://gov-murman.ru