Губернаторская программа «На Севере – твой проект»: на подачу заявок осталось меньше недели

Губернаторская программа по инициативному бюджетированию «На Севере – твой проект» будет реализовываться и в 2026 году. С 29 сентября 2025 года объявлен старт конкурсного отбора инициативных проектов для их выполнения в следующем году. На текущий момент поступила 71 заявка, каждая из которых направлена на улучшение городского пространства и повышение уровня комфорта для местных жителей. Напомним, что программа «На Севере – твой проект» на территории региона осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

Больше всего инициатив поступило из Мурманска и Колы. Проекты охватывают разные сферы жизнедеятельности горожан: от обустройства дворов и парков до ремонта подъездов жилых домов. Предложенные инициативы будут рассмотрены с особым вниманием, поскольку опыт показывает: поддержка идей граждан способна значительно изменить облик наших северных городов и посёлков, сделав их комфортнее и удобнее для всех жителей.

Губернаторская программа «На Севере – твой проект» с 2019 года позволила реализовать в регионе 448 проектов, предложенных местными жителями. Сбор предложений в этом году еще продлится по 27 октября 2025 года на портале «Наш Север» в разделе «Активный житель» во вкладке «Инициативы», перейти можно по ссылке. В период с 28 октября по 6 ноября 2025 органами местного самоуправления будет проведена модерация заявок на предмет их правильности заполнения и исключения дублирования.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, с 7 ноября по 24 ноября 2025 года состоится онлайн-голосование за предложенные проекты. Проекты-победители будут определены до конца января 2026 года. Информация о проектах, принятых к реализации, будет размещена на официальном сайте ведомства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555664/#&gid=1&pid=1