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Мурманская область. Арктика (16+)12.01.24 12:30

Губернаторская программа «На Севере – твой проект»: теперь жители региона смогут получить отдельную поддержку на установку детских и спортивных площадок

В рамках губернаторской программы по поддержке инициатив жителей «На Севере – твой проект» с 15 января 2024 года на портале «Наш Север» начнётся приём предложений северян на софинансирование проектов по обустройству детских игровых и спортивных площадок и комплексов.

Андрей Чибис поручил региональному Министерству градостроительства и благоустройства разработать план финансирования установки спортивных и детских площадок во дворах муниципалитетов региона в рамках программы инициативного бюджетирования «На Севере – твой проект» во время ежегодной пресс-конференции, в декабре 2023 года. Вопрос о благоустройстве дворов подняли журналисты. Андрей Чибис предложил часть средств программы направить на закупку и установку детских площадок, а также предоставить жителям возможность выбрать территорию, на которой они должны появиться посредством голосования.

«С 15 января на портале «Наш Север» стартует приём предложений северян от 16 лет именно по детским и спортивным площадкам. На эти цели выделяем 150 миллионов рублей из регионального бюджета. Проекты, которые будут реализованы в этом году, объявим в марте», – сообщил Андрей Чибис в своём телеграм-канале.

«Приём заявок на портале «Наш Север» от инициативных групп на проекты 2024 года продлится две недели, по 28 января включительно. Онлайн-голосование за предложенные проекты начнется 5 февраля и также продлится две недели, по 18 февраля включительно, – рассказала заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства региона Мария Гаврилова. – Конкурсный отбор мы проведем по двум направлениям: обустройство детских игровых площадок и комплексов и установка спортивных площадок и комплексов для того, чтобы видеть более точный запрос жителей».

Инициировать проект может любой участник инициативной группы – гражданин, зарегистрированный на территории Мурманской области и достигший шестнадцатилетнего возраста, имеющий подтверждённую учётную запись в качестве физического лица в федеральной государственной информационной системе «ЕСИА». Инициативная группа должна быть численностью не менее 10 человек.

Обращаем внимание, что инициативная группа в одном и том же составе не может инициировать несколько инициативных проектов.

Основные критерии конкурсного отбора: уровень софинансирования инициативного проекта со стороны бюджета муниципального образования; участие населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации инициативного проекта; социальная эффективность от реализации инициативного проекта; степень участия населения в определении проблемы и подготовке инициативного проекта, в голосовании по поддержке инициативного проекта; организация информационной работы; иные критерии, установленные Порядком проведения конкурсного отбора. Чем больше голосов наберёт проект, тем больше шансов на победу.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, кроме того, 12 января о том, как получить поддержку в рамках программы, расскажут в прямом эфире. Трансляция с участием начальника управления благоустройства регионального Минграда Олега Шарова начнётся в 14.30 по ссылке, задать вопросы можно уже сейчас в комментариях.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

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Последние комментарии

Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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