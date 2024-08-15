Губернаторская программа «На Севере – твой проект»: в Мурманске при поддержке ММТП открыли детскую площадку

На портале «Наш Север» началось голосование за проекты по благоустройству придомовых и общественных территорий, мест массового отдыха, объектов культуры, образования, спорта, которые стали победителями губернаторской программы «На Севере – твой проект».

В рамках этого проекта будут обустроены детские игровые площадки, места сбора ТКО, выполнены ремонты в многоквартирных домах. Всего в голосовании участвует 151 проект. В общей сложности на их реализацию бюджет Мурманской области выделит 200 миллионов рублей. Отдать свой голос можно на портале «Наш Cевер» | Инициативы (nashsever51.ru) https://nashsever51.ru/initiatives

Губернаторская программа «На Севере – твой проект» – пример того, как инициативы жителей помогают благоустраивать жизнь в округах и районах Кольского Заполярья. Суть её проста: каждый северянин старше шестнадцати лет может предложить конкретную идею благоустройства в своем муниципалитете, создав «группу поддержки» числом не менее 10 человек. Если же речь идёт о благоустройстве внутренних помещений МКД, инициативу должно поддержать общее собрание собственников дома. Следующий этап – публикация проекта на портале «Наш Север» для участия в народном голосовании. Идеи, допущенные к онлайн-голосованию и набравшие максимальное число голосов, получат безоговорочную поддержку правительства Мурманской области.

«С 1 по 30 июля 2024 года на портал «Наш Север» поступила в общей сложности 291 заявка из 48 населенных пунктов. Сейчас они проходят модерацию на соответствие критериям. А уже 10 августа также на портале стартует народное голосование за предложенные проекты, которые будут реализованы в 2025 году», – сообщил 12 августа на оперативном совещании в правительстве губернатор Андрей Чибис.

В прошлом году на портал «Наш Север» поступило 210 проектов северян. По результатам технического анализа к голосованию допустили 182 из них. В ходе онлайн-голосования жители Мурманской области отдали более 51 тысячи голосов в поддержку конкретных проектов.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске, во дворе дома №20 на улице Привокзальной, открыли детскую игровую площадку. Проект реализован АНО «Центр городского развития Мурманской области», при поддержке АО «Мурманский морской торговый порт». Благодаря предприятию было закуплено новое оборудование для площадки. Обновленная игровая зона включает детский комплекс «Замок», песочницу, качель для малышей с подвесом «Гнездо», качалки. Покрытие выполнено из каучуковой крошки ярко зелёного цвета.

«Большое спасибо предприятию за такой прекрасный подарок мурманской детворе», – поблагодарил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин в своём телеграм-канале.

Фото (телеграм-канал главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина): https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255833%2Fwall-149919532_4144