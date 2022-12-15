Губернаторские ёлки для юных северян

Сегодня в Мурманске стартовали показы спектакля «Щелкунчик» - ледового шоу с участием лучших спортсменов, созданного под руководством легенды российского фигурного катания Ильи Авербуха. С 15 по 17 декабря для юных северян в Ледовом дворце спорта пройдёт шесть представлений.

30 декабря на губернаторскую ёлку пригласят самых юных северян: на сцене Мурманского областного театра кукол для них пройдёт премьерный спектакль «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек».

17 декабря артисты Мурманского областного театра кукол представят спектакль «Умка» юным жителям Алакуртти, а 18 декабря – Кандалакши.

29 декабря в Печенгском округе коллектив Мурманского областного драматического театра покажет спектакль «Сказки для Ежика. Правда, мы будем всегда?».

30 декабря во Дворце культуры «Октябрь» в Заполярном представят премьерную постановку «Остров непослушания».

В общей сложности гостями губернаторских ёлок станут 8400 юных северян.

Как сообщает администрация города Мурманска, приглашения на губернаторские новогодние представления и праздничные подарки получают ребята, сумевшие в уходящем году проявить свои таланты в учёбе, науке, спорте, творчестве, добровольчестве и другой общественной активности. Гостями праздников также станут юные северяне из многодетных семей, ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, в этом году в благодарность за мужество, которые проявляют северяне в ходе проведения специальной военной операции, правительство региона уделило особое внимание детям участников СВО и граждан, призванных на военную службу по мобилизации – их дети получат приглашения на губернаторские ёлки. Получить подробную информацию о том, как получить приглашение на губернаторскую ёлку для этой категории маленьких гостей, можно в отделениях Центра поддержки семей мобилизованных северян и участников СВО.