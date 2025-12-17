Девять мастеров из Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в различных номинацияхМурманская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по спросу на рабочий персонал
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.12.25 08:45

Губернаторские ёлки подарили новогоднее волшебство тысячам юных северян

В Мурманской области проходит масштабная новогодняя кампания губернаторских ёлок, которая в этом году охватит порядка 20 тысяч юных северян. Традиционные праздничные мероприятия уже состоялись как в областном центре, так и в отдаленных населённых пунктах, подарив волшебство всем юным жителям Заполярья.

Центральным событием стала серия интерактивных спектаклей «Тайна часов вечности» в стиле стимпанк, которые с 12 по 14 декабря прошли в Ледовом дворце Мурманска. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, выездные представления успешно состоялись в Алакуртти, Кандалакше, Печенге и Заполярном, где артисты областных театров показали спектакли «Золотой цыпленок» и «Умка».

После каждого представления ребят ждала праздничная интермедия с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями сказок. Юные гости участвовали в хороводах, играх и получали новогодние подарки.

Мероприятия новогодней кампании получили множество положительных отзывов от детей и их родителей.

«На представлении — чудеса современных сценических технологий, фантазийные костюмы и многое другое — настоящая волшебная предновогодняя сказка! Встречают, провожают до места сказочные герои. По окончании представления каждый ребёнок получил новогодний подарок», — рассказали ребята из апатитской школы №5 о новогоднем шоу в Ледовом дворце.

Высокую оценку от северян получили и выездные новогодние программы. Так, ветеран специальной военной операции Иван Крутов, находящийся на реабилитации, посетил праздник вместе с семьей в Заполярном.

«Не ожидал, что мероприятие будет такого масштаба. Спектакль очень понравился, в детстве мы смотрели мультик «Умка», а эта постановка показалась мне очень интересной и ничуть не хуже оригинала. Главное, что вызвала бурю положительных эмоций у детей. Прежде всего этот волшебный праздник для них, и я благодарю губернатора Андрея Чибиса за такое внимание нашим детям, всех организаторов этого праздника! Дед Мороз со Снегурочкой вновь помогли окунуться в сказку. Артистам большой поклон за отдачу!», — поделился впечатлениями участник СВО.

Напомним, губернаторские ёлки реализуются в рамках плана «На Севере — Жить!» и стали доброй традицией, которая позволяет ребятам, достигшим высоких результатов в учебе, спорте и творчестве, а также детям из отдалённых населённых пунктов и военных городков почувствовать праздничную новогоднюю атмосферу. Как отмечает региональное Министерство культуры, завершится новогодняя кампания на площадке Мурманского областного театра кукол, где с 22 по 24 декабря пройдёт серия показов спектакля «Любопытный слонёнок» для самых маленьких зрителей.

 

 

Фото (Дмитрий Дубов, Мария Агапова, администрация Печенгского округа): https://gov-murman.ru/info/news/558779/#&gid=1&pid=6

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Цифровые навыки и рост зарплат на 13%: как изменилась профессия грузчика в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Открытая студия + Политика». Информационная программа (12+)15:00«Хоккей-жизнь: Краснодарский край». Познавательная программа (6+)
-PRO Деньги (16+)Праздничный кошелёк: подсчитано, во сколько россиянам обойдётся новогодний стол-PRO Валюту (16+)Курс американского доллара умеренно повышается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Североморские теплосети готовятся к масштабной замене сетей в 2026 году-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»