Губернаторские ёлки подарили новогоднее волшебство тысячам юных северян

В Мурманской области проходит масштабная новогодняя кампания губернаторских ёлок, которая в этом году охватит порядка 20 тысяч юных северян. Традиционные праздничные мероприятия уже состоялись как в областном центре, так и в отдаленных населённых пунктах, подарив волшебство всем юным жителям Заполярья.

Центральным событием стала серия интерактивных спектаклей «Тайна часов вечности» в стиле стимпанк, которые с 12 по 14 декабря прошли в Ледовом дворце Мурманска. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, выездные представления успешно состоялись в Алакуртти, Кандалакше, Печенге и Заполярном, где артисты областных театров показали спектакли «Золотой цыпленок» и «Умка».

После каждого представления ребят ждала праздничная интермедия с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями сказок. Юные гости участвовали в хороводах, играх и получали новогодние подарки.

Мероприятия новогодней кампании получили множество положительных отзывов от детей и их родителей.

«На представлении — чудеса современных сценических технологий, фантазийные костюмы и многое другое — настоящая волшебная предновогодняя сказка! Встречают, провожают до места сказочные герои. По окончании представления каждый ребёнок получил новогодний подарок», — рассказали ребята из апатитской школы №5 о новогоднем шоу в Ледовом дворце.

Высокую оценку от северян получили и выездные новогодние программы. Так, ветеран специальной военной операции Иван Крутов, находящийся на реабилитации, посетил праздник вместе с семьей в Заполярном.

«Не ожидал, что мероприятие будет такого масштаба. Спектакль очень понравился, в детстве мы смотрели мультик «Умка», а эта постановка показалась мне очень интересной и ничуть не хуже оригинала. Главное, что вызвала бурю положительных эмоций у детей. Прежде всего этот волшебный праздник для них, и я благодарю губернатора Андрея Чибиса за такое внимание нашим детям, всех организаторов этого праздника! Дед Мороз со Снегурочкой вновь помогли окунуться в сказку. Артистам большой поклон за отдачу!», — поделился впечатлениями участник СВО.

Напомним, губернаторские ёлки реализуются в рамках плана «На Севере — Жить!» и стали доброй традицией, которая позволяет ребятам, достигшим высоких результатов в учебе, спорте и творчестве, а также детям из отдалённых населённых пунктов и военных городков почувствовать праздничную новогоднюю атмосферу. Как отмечает региональное Министерство культуры, завершится новогодняя кампания на площадке Мурманского областного театра кукол, где с 22 по 24 декабря пройдёт серия показов спектакля «Любопытный слонёнок» для самых маленьких зрителей.

Фото (Дмитрий Дубов, Мария Агапова, администрация Печенгского округа): https://gov-murman.ru/info/news/558779/#&gid=1&pid=6