Губернаторские ёлки в Мурманске принесут радость тысячам юных северян

Глава регион Андрей Чибис вчера анонсировал проведение традиционных губернаторских ёлок, которые пройдут с 12 по 14 декабря в Мурманском Ледовом дворце спорта. Мероприятия станут центральным событием праздничного марафона, охватывающего все муниципалитеты области.

На интерактивные спектакли приглашены дети от 7 до 14 лет, имеющих выдающиеся достижения в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности. Особое внимание уделено ребятам из многодетных семей, детям участников СВО и другим льготным категориям юных северян.

«Мурманский драмтеатр и театр кукол отправятся в поездки по нескольким городам области, чтобы праздник пришёл в каждый город. В муниципалитетах пройдут свои ёлки, утренники, спектакли, молодежные дискотеки. Для самых маленьких – хороводы и интерактивы возле новогодних ёлок. И, как всегда, в новогоднюю ночь, с 31 на 1, на главных площадях будут гуляния, концерты, театрализованные представления. Областные учреждения культуры, пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СЕМЬЯ» – везде готовят праздничные программы», – подчеркнул Андрей Чибис.

Полную афишу новогодних мероприятий представила и.о. министра культуры Ольга Анисимова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557899/#&gid=1&pid=1