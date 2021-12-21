Первыми зрителями на представлении в обновлённом Мурманском областном драматическом театре стали юные северяне и гости губернаторской ёлки. Сегодня с наступающим новым 2022 годом их поздравил глава региона Андрей Чибис.

«Театр получился очень красивый и достойный города Мурманска – столицы Арктики. Первыми его посетят наши дети, которые приезжают со всей области на губернаторские ёлки. Всего новогодние представления, подготовленные нашим драмтеатром, увидят 3500 юных северян от 7 до 14 лет», – отметил Андрей Чибис.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что во время проведения губернаторских ёлок соблюдаются все ограничения, существующие на территории Мурманской области. Залы заполняются на 50 %, а гости соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.

«Новогодние ёлки – это всегда впечатления, всегда праздник, предвкушение Нового года. А когда тебе ещё дарят подарок – это очень замечательно. Всем желаю хорошего настроения, чтобы ёлки прошли удачно, а дети были довольны, здоровы, хорошо встретили Новый год», – сказал Андрей Чибис.

Губернаторские ёлки в Мурманской области в этом году проходят в форме новогоднего спектакля. Творческая концепция представления и сценарий постановки по мотивам сказки «Царевна-Лягушка» разработаны московским режиссёром Еленой Порошиной, которая имеет опыт подготовки Кремлёвских ёлок. В оформлении спектакля и костюмов выдержан стиль «Русских сезонов» Сергея Дягилева, который транслируют современное звучание русских народных мотивов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в фойе театра перед каждым представлением юных северян встречают сказочные персонажи – снеговики, полярные совы и городничий в образе тюленя. На втором этаже для детей проводятся игры и конкурсы, а в большом зале ребят ожидают Дед Мороз и Снегурочка. По окончании представления каждый ребёнок получает долгожданный новогодний подарок.

Губернаторские ёлки завершатся 25 декабря. Напомним, всего в этом году на сцене Мурманского областного драматического театра состоится 12 новогодних представлений.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432422/#&gid=1&pid=13