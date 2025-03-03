Губернаторский центр грантов создан в Мурманской области по поручению главы региона Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере - жить!»

Одной из тем повестки оперативного совещания сегодня стал запуск губернаторского центра грантов в рамках стратегического плана «На Севере - жить!». Как отметил глава региона Андрей Чибис, ключевой задачей Центра станет аккумулирование на одной площадке всех грантовых конкурсов, которые ежегодно проводят в регионе для поддержки социально значимых проектов и программ, а также предпринимательских инициатив. Оператором центра выступило Агентство территориального развития Мурманской области.

«Активные жители Кольского Заполярья могут обратиться с любыми проектами. После анализа принятых заявок коллеги будут предлагать различные решения для запуска новых финансовых видов поддержки, которые помогут реализовать предложенные инициативы», – подчеркнул губернатор.

Вся информация будет собрана на одном ресурсе – на портале «Наш Север», что упростит процесс поиска и подачи заявки. На сайте грантового центра можно будет ознакомиться с успешными региональными проектами, реализованными при поддержке федеральных средств и получить информацию о текущих конкурсах.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, помимо этого, на базе ресурсов центра будет предложена возможность реализовать благотворительные инициативы в сферах здравоохранения, экологии, образования, спорта, городской среды, а также культуры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/