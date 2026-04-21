«Губернаторский контроль»: Андрей Чибис поставил задачу изменить подходы и выработать реальные механизмы устранения нарушений в муниципалитетах

Вчера в ходе оперативного совещания рассмотрены итоги работы «Губернаторского контроля», направленного на мониторинг исполнения поручений губернатора Мурманской области и обращений жителей. Обсуждались результаты выездных проверок, а также качество реагирования муниципалитетов на выявляемые нарушения.

Губернатор отметил, что ситуация с содержанием территорий требует более системного и дисциплинированного подхода со стороны исполнителей.

«Возвращаюсь к теме уборки и ситуации с мусором. На одном участке проблему оперативно устраняют и отчитываются, а рядом аналогичная ситуация может оставаться без внимания. Так работать нельзя. Если докладываете, что территория убрана, это должно означать реальное наведение порядка, а не перенос проблемы в соседний двор. Это уже не разовые сигналы, а устойчивая проблема. Подход должен меняться», — подчеркнул Андрей Чибис.

Отдельно он акцентировал внимание на работе с обращениями граждан.

«Если в ответ звучит, что проблема есть, но решения нет — это недопустимо. Нужно искать реальные механизмы устранения», — отметил губернатор.

Также глава региона поручил дополнительно проработать ряд обращений жителей, включая вопросы, связанные с проектами поддержки предпринимательства.

Об исполнении поручений и итогах работы «Губернаторского контроля» доложила заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова. В Мурманске на фасаде дома №17 по улице Карла Либкнехта установлена памятная мемориальная доска в честь Героя Российской Федерации Романа Юрьевича Манкевича.

В Алакуртти завершён капитальный ремонт кровли многоквартирного дома на улице Кузнецова, 14, в рамках программы реновации ЗАТО. В Заозерске отремонтирована двухкомнатная квартира на улице Мира, 13.

В посёлке Молочном выполнен косметический ремонт подъезда дома №2 по улице Гальченко после обращения жителей. Установлены новые тамбурные двери. В Оленегорске отремонтированы два уличных тренажёра на спортивной площадке по проспекту Ветеранов, 11. Замечания ранее были озвучены на оперативном совещании и устранены.

«Губернаторский контроль» провёл проверки в Печенгском муниципальном округе и ЗАТО Александровск. Всего обследовано более 70 объектов — детские и спортивные площадки, общественные территории.

В Гаджиево выявлены незавершённые работы по замене окон в доме №77 по улице Ленина, а также нарушения санитарного состояния на набережной Сергея Преминина. В Полярном зафиксированы повреждения элементов благоустройства на центральной площади и площади Двух Капитанов, а также отсутствие части игрового и уличного оборудования. В Снежногорске выявлены нарушения содержания территорий, наличие строительного мусора и неисправности спортивных элементов. В Заполярном, Никеле и Печенге выявлены повреждения инсталляций, неисправности спортивных и детских площадок, отсутствие элементов оборудования и нарушения содержания общественных пространств. Также зафиксированы замечания по санитарному состоянию территорий и наличию строительного мусора в ряде населённых пунктов округа.

По итогам совещания профильным ведомствам и муниципалитетам поручено устранить все выявленные нарушения, представить конкретные планы реагирования и доложить о принятых мерах, включая вопросы персональной ответственности должностных лиц.

Контроль за исполнением поручений главы региона будет продолжен.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566154/

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
