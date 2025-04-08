«Губернаторский контроль» без предупреждения проверил объекты и общественные пространства, созданные по плану «На Севере – жить!» в Оленегорске

Вчера заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова на оперативном совещании доложила об итогах выезда «Губернаторского контроля» в Оленегорск.

«Выезд «Губернаторского контроля» в Оленегорск состоялся 2 апреля. Всего проверено более 36 объектов: проверено состояние детских и спортивных площадок, общественных территорий, созданных по плану «На Севере – жить!», а также уборка улично-дорожной сети и дворовых территорий», – сообщила Надежда Аксенова.

На детских площадках по адресам: ул. Строительная, в районе домов 54, 58 и 49, 51; ул. Бардина, в районе домов 31, 33, а также на детской площадке, расположенной в парке «Горняк», все игровые конструкции в находятся в исправном состоянии. Спортивное оборудование на улицах Строительная, ома №№46, 48 и 50; Мурманская, 5 и проспекте Ветеранов, 11, – в исправном состоянии. На одном из спортивных объектов по адресу ул. Строительная, 47 зафиксировано повреждение навеса для уличных тренажёров, – требуется проведение ремонта.

Проведён осмотр общественных территорий: зона отдыха на ул. Мира между домами 33 и 37, сквер «Космонавтики» и сквер «Молодёжный» находятся в надлежащем состоянии. С территории сквера «Надежда» не вывезен снег.

«Автодороги в Оленегорске в большинстве своём находятся в надлежащем состоянии. Однако обращаем внимание коллег из муниципалитета на состояние дворовых территорий. Обильное таяние снега привело к образованию сильной колейности и большого количества луж и подтопления территорий в дворовых и междворовых проездах», – отметила замгубернатора.

Надежда Аксенова привела несколько примеров проблемных участков: ул. Строительная, в районе домов 58, 59 и 65, территория в районе ООШ №21 (по ул. Парковая, 26), ул. Бардина, в районе домов 41, 31-33 и ул. Энергетиков, 4 по дороге к детскому саду №12.

Она напомнила, что о необходимости расчистки этих территорий писали жители в комментариях под оперативных совещанием «ВКонтакте».

Также во время выезда зафиксированы отсутствие освещения на автодороге Р-21 «Кола» на кольце г. Оленегорск; многочисленные ямы и выбоины в асфальтовом покрытии в районе ж/д переезда на Мончегорском шоссе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/