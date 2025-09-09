«Губернаторский контроль» без предупреждения проверил состояние объектов, созданных по плану «На Севере – жить!», в Ловозерском округе

Об итогах выезда «Губернаторского контроля» в Ловозерский округ вчера на оперативном совещании доложила заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова. Всего проверено более 50 объектов.

Так, по «Арктической школе» успешно проведён ремонт в пространствах двух образовательных учреждений. В средней школе им. В.С. Воронина в Ревде вместо столовой создано современное кафе, а в средней школе Ловозера – «Уникум». Надежда Аксенова отметила, что пространства отлично подходят для досуга, встреч с друзьями и развития талантов ребят.

В 2025 году также благоустроены новые общественные пространства и детские площадки. Все они в надлежащем состоянии. Однако некоторые объекты, которые были установлены в прошлом году, требуют ремонта. Так, на детской площадке в Ревде (переулок Вебера, 6), демонтирована игровая конструкция, повреждены тренажёры; на ул. Металлургов протекает навес, а также сломаны тренажёры. В Ловозере демонтирован скейт-парк, который был установлен в 2022 году.

«Созданный ранее спортивный стадион и инфраструктура в Ловозеро на улице Спортивной в надлежащем состоянии и пользуется большой популярностью. Однако вызывает негатив среди подростков и жителей демонтаж скейт-площадки, установленной в 2022 году. Просим муниципалитет найти решение и оборудовать для ребят новый, взамен демонтированного, в следующем году», – отметила Надежда Аксенова.

Также «Губернаторский контроль» осмотрел ход работ по благоустройству парка-сквера в Ловозере. На данный момент отмечен низкий процент работ, порядка 53%. Надежда Аксенова обратилась к администрации с просьбой усилить контроль для наращивания работ.

Кроме того, «Губернаторский контроль» высоко оценил «Аллею Памяти воинов, погибших в боевых действиях и вооружённых конфликтах», а также остановочный комплекс в Ловозере.

«Я полностью поддерживаю всё, что касается скейтпарка. Коллеги, важно, чтобы если что-то утратило свои свойства раньше срока, было исправлено. Прошу эту тему отработать. Также хочу обратить внимание на работу объектов культуры в Ловозеро, необходимо, чтобы туристы могли посещать его и в выходные, и в вечернее время. Проработайте этот вопрос», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552970/#&gid=1&pid=46