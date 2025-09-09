Будем здоровы! В Мурманской области началась вакцинация от сезонного гриппаПуть в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.09.25 17:30

«Губернаторский контроль» без предупреждения проверил состояние объектов, созданных по плану «На Севере – жить!», в Ловозерском округе

Об итогах выезда «Губернаторского контроля» в Ловозерский округ вчера на оперативном совещании доложила заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова. Всего проверено более 50 объектов.

Так, по «Арктической школе» успешно проведён ремонт в пространствах двух образовательных учреждений. В средней школе им. В.С. Воронина в Ревде вместо столовой создано современное кафе, а в средней школе Ловозера – «Уникум». Надежда Аксенова отметила, что пространства отлично подходят для досуга, встреч с друзьями и развития талантов ребят.

В 2025 году также благоустроены новые общественные пространства и детские площадки. Все они в надлежащем состоянии. Однако некоторые объекты, которые были установлены в прошлом году, требуют ремонта. Так, на детской площадке в Ревде (переулок Вебера, 6), демонтирована игровая конструкция, повреждены тренажёры; на ул. Металлургов протекает навес, а также сломаны тренажёры. В Ловозере демонтирован скейт-парк, который был установлен в 2022 году.

«Созданный ранее спортивный стадион и инфраструктура в Ловозеро на улице Спортивной в надлежащем состоянии и пользуется большой популярностью. Однако вызывает негатив среди подростков и жителей демонтаж скейт-площадки, установленной в 2022 году. Просим муниципалитет найти решение и оборудовать для ребят новый, взамен демонтированного, в следующем году», – отметила Надежда Аксенова.

Также «Губернаторский контроль» осмотрел ход работ по благоустройству парка-сквера в Ловозере. На данный момент отмечен низкий процент работ, порядка 53%. Надежда Аксенова обратилась к администрации с просьбой усилить контроль для наращивания работ.

Кроме того, «Губернаторский контроль» высоко оценил «Аллею Памяти воинов, погибших в боевых действиях и вооружённых конфликтах», а также остановочный комплекс в Ловозере.

«Я полностью поддерживаю всё, что касается скейтпарка. Коллеги, важно, чтобы если что-то утратило свои свойства раньше срока, было исправлено. Прошу эту тему отработать. Также хочу обратить внимание на работу объектов культуры в Ловозеро, необходимо, чтобы туристы могли посещать его и в выходные, и в вечернее время. Проработайте этот вопрос», – подчеркнул губернатор.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552970/#&gid=1&pid=46

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Женщины на рынке труда 2025: динамика и тенденции-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,46 рубля, доллар прибавил 90 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»