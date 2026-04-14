«Губернаторский контроль»: глава региона потребовал усиления персональной ответственности за допущенные нарушения

Вчера в ходе оперативного совещания обсудили текущие результаты работы «Губернаторский контроля», направленного на мониторинг исполнения поручений главы региона и обращений жителей.

«Если при выезде с контролем нарушений не выявлено — это должно работать в обратную сторону, как положительный сигнал. Прошу в течение двух недель представить предложения по поощрению таких муниципалитетов и их команд», — отметил глава региона.

Отдельное внимание губернатор уделил необходимости усиления персональной ответственности за допущенные нарушения.

«Доклады об устранении замечаний должны сопровождаться конкретной информацией: какие должностные лица привлечены к ответственности и в каком объёме. Особенно это касается повторных ситуаций», — подчеркнул Андрей Чибис.

Об исполнении поручений главы региона и отработке обращений граждан доложила заместитель губернатора - руководитель аппарата правительства Мурманской области.

В числе выполненных задач — ряд работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Так, в Мурманске завершён капитальный ремонт кровли многоквартирного дома на Театральном бульваре, 11. В Коле капитально отремонтирована кровля дома №21 на улице Победы. Работы выполнены в рамках реализации краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

В Кировске на улице Кирова, 5 проведён локальный ремонт кровли после обращения жителей по факту протечек. Ранее обращения в управляющую организацию не давали результата.

В Мурманске, в жилом районе Дровяное, выполнен косметический ремонт подъезда дома №6 на улице Прибрежной. Работы проведены по итогам обращения жителей в ходе прямой линии губернатора.

В Гаджиево на улице Ленина, 38 проведена дезинсекция подвального помещения и подъезда многоквартирного дома. Решение принято после фиксации проблемы повышенной влажности и ухудшения санитарного состояния.

Вместе с тем в ходе выездных проверок выявлен ряд проблемных вопросов.

9 апреля «Губернаторский контроль» провёл инспекционные выезды в Кандалакшский муниципальный округ и ЗАТО Видяево. Всего проверено более 50 объектов, включая общественные территории, детские и спортивные площадки.

В Видяево зафиксировано неудовлетворительное состояние входной группы здания администрации — повреждён козырёк. Также выявлены нарушения в содержании мемориального комплекса «Морякам-подводникам, погибшим в океане»: лестница не расчищена, элементы оформления требуют восстановления.

Отмечены недостатки в содержании общественных пространств: повреждения беседок и элементов благоустройства на улице Заречной, неисправности оборудования в пространстве «СОПКИ», нарушения на детских и спортивных площадках, а также наличие строительного и бытового мусора на придомовых территориях.

В Кандалакше выявлены нарушения на общественных территориях и объектах благоустройства: инсталляция «На Севере — жить!» находится в неустойчивом положении, повреждены элементы инфраструктуры на набережной и Причале №11. Зафиксированы замечания по состоянию детских и спортивных площадок, включая незакреплённые конструкции и повреждённое оборудование.

Дополнительные замечания выявлены в Апатитах. На общественной территории по улице Жемчужной, 8–12 отсутствуют элементы благоустройства, ранее уже подлежавшие восстановлению. Также зафиксированы повреждения теплоизоляции теплотрассы и неудовлетворительное состояние контейнерной площадки на улице Ленина, 33.

В Гаджиево, несмотря на ранее данное поручение, на придомовой территории дома №75 по улице Ленина сохраняется строительный мусор после проведения капитального ремонта фасада.

По итогам совещания профильным ведомствам и муниципалитетам поручено устранить все выявленные нарушения и представить доклады с конкретными мерами реагирования, включая кадровые решения.

Контроль за исполнением поручений главы региона продолжится.

