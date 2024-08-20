Губернаторский контроль оценил ход работ, проводимых по плану «На Севере – жить» на объектах Печенгского округа

Вчера на оперативном совещании в региональном правительстве рассмотрели итоги выезда губернаторского контроля в Печенгском округе 12 августа.

«В рамках стратегического плана «На Севере – жить» выполняются работы по ремонту спортивного зала. В связи с экономией было принято решение отремонтировать коридор, раздевалки и комнату тренера. На сегодняшний день готовность объекта составляет 85%. В настоящее время проводятся отделочные работы. Завершающим этапом станет установка скалодрома. Все работы планируется закончить на этой неделе», – сообщил глава Печенгского муниципального округа Андрей Кузнецов.

В школе №22 в Заполярном выполняются работы по капитальному ремонту фасада здания и входных групп. На этой неделе подрядчик завершит ремонтные работы.

Также в Заполярном в рамках соглашения меду правительством Мурманской области и компанией «Норникель» продолжаются работы по возведению крытого катка с искусственным льдом для круглогодичной эксплуатации. На сегодняшний день демонтирован старый металлокаркас и установлен новый. Также рабочие установили тентовое покрытие, а также уложили утеплитель и завершили прокладку кабельной линии.

«В посёлке Никель выполняются работы по благоустройству памятника истории в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект». Местные жители поддержали реализацию этой инициативы. Также в Никеле на территории сквера на пересечении улицы Печенгской и проспекта Гвардейский заменен сломанный элемент арки, а также удалены несанкционированные надписи», – рассказал Андрей Кузнецов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/