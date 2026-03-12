«Губернаторский контроль»: под особым вниманием - качество отработки обращений и поручений главы региона

10 марта на оперативном совещании заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова доложила о работе группы «Губернаторский контроль» по проверке выполненных работ и отработке поручений главы региона.

Так, в Видяево завершён капремонт фасада многоквартирного дома на ул. Заречная, 13. Обновлены кровли в Ковдоре на площади Ленина, 8 и в Мурманске на пр. Капитана Тарана, 10.

Отремонтированы квартиры в Оленьей Губе на ул. Строителей, в Заозерске на ул. Строительная и ул. Флотская и в Полярном на ул. Гандюхина.

«В Мурманске в рамках реализации краткосрочной программы ремонта многоквартирных домов Мурманской области выполнена установка теплообменника на ул. Октябрьская, 22. Данный теплообменник питает и ещё один дом на ул. Октябрьской, 24. Устранено подтопление придомовой территории на проезде Молодёжный, 8 и 9. Прочищена канализация в подвале на ул. Карла Маркса, 23. Заменен аварийный участок трубопровода ГВС в подвале на ул. Аскольдовцев, 34», - проинформировала Надежда Аксенова.

В областном центре на ул. Зои Космодемьянской, 26 заменён лифт; устранены неисправности в работе нового лифта на проезде Молодёжный, 4. Расчищена и обработана лестница от проспекта Ленина, 101 до улицы Папанина. Отремонтированы сломанные перила у лестницы возле Мурманской областной научной библиотеки.

Несмотря на положительную динамику, проверки «Губернаторского контроля» выявили ряд системных проблем и новых поломок, которые требуют оперативного вмешательства.

От родителей юных хоккеистов из Заполярного Поступило обращение через «Госуслуги». В раздевалке старшей группы холодно, нет вентиляции, на трубах скапливается конденсат. Электросеть не выдерживает работу обогревателей.

Контроль за исполнением поручений главы региона продолжается.