«Губернаторский контроль» подвёл итоги исполнения поручений и отработки обращений жителей Мурманской области

2 марта на оперативном совещании начальник управления контроля исполнения поручений Аппарата правительства Ульяна Пучкова представила доклад об итогах проверок группы «Губернаторский контроль». Особое внимание - исполнению ранее данных поручений, а также отработке обращений граждан.

В столице Кольского Заполярья и ЗАТО приведены в порядок фасады многоквартирных домов. Работы завершены на улице Софьи Перовской, 31/11 в Мурманске, а также на улице Сафонова, 15 в Североморске.

Активно ведётся работа по обеспечению муниципальным жильём социально значимых категорий граждан.

«Отремонтированы две квартиры для семей, нуждающихся в социальном жилье в Полярном. В Заозерске выполнены ремонтные работы двух квартир на переулке Молодёжный, они будут предоставлены учителям, врачам или прибывающим военнослужащим», – отметила Ульяна Пучкова.

Благодаря своевременному реагированию на сигналы жителей, озвученные на предыдущих оперативных совещаниях, восстановлена работа лифтов в доме №9 на Ледокольном проезде в Мурманске.

Кроме того, в нормативное состояние приведены: кровля дома на улице Советской в Умбе; система теплоснабжения в доме №43, корпус 2 на улице Адмирала флота Лобова; отопление в квартире на проезде Владимира Капустина в Мурманске; устранены утечки канализационных вод во дворе дома №40, корпус 1 на улице Чумбарова-Лучинского и протечки из подвала дома №30, корпус 1 на улице Аскольдовцев; подрядчиком приведена в порядок дорога до Североморска-3.

Несмотря на положительную динамику, Ульяна Пучкова остановилась на вопросах, требующих дальнейшего контроля и вмешательства со стороны администраций.

В Мурманске жители пожаловались на неудовлетворительное состояние детской площадки, расположенной в Центральном сквере на проспекте Ленина. Там выявлены повреждения креплений, отсутствие качелей, сломанные лестница и урна.

Также требуют незамедлительного решения вопросы жителей дома №91 по улице Александра Невского (парение из подвала, плесень, наледь) и дома №2а на улице Новое Плато (регулярное подтопление территории у подъезда, ведущее к образованию ледяных ям).

Кроме того, жители Мурманска просят организовать ремонт поврежденного ограждения лестницы, ведущей к зданию Областной универсальной научной библиотеки.

