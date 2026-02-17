Правительство РФ поручило ФАС установить допнадбавку в 1% к грузовым ж/д тарифам с 1 марта«На Севере — Масленица!»: в центре Мурманска стартовала праздничная ярмарка с арктическими сувенирами
«Губернаторский контроль» подводит итоги работы по обращениям северян за прошедшую неделю

Вчера на оперативном совещании традиционно подвели итоги работы по обращениям граждан за минувшую неделю: результаты проверок группы «Губернаторский контроль» представила заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

По программе реновации ЗАТО завершены работы по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов в Высоком, Полярном и Оленегорске-1. В Мурманске завершены работы по установке освещения на популярной прогулочной тропе «Беличий хвост»; установлено освещение на Спортивной, 7/6; устранено подтопление ливневого колодца на улице Юрия Гагарина, 15.

В Полярном в рамках программы реновации ЗАТО выполнен ремонт квартир для семей военнослужащих. Всего в ЗАТО Александровск за 2024-2025 отремонтированы 83 квартиры.

В Никеле установили контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов на территории оборудованной площадки возле дома на улице 14-й Армии.

В Заполярном проведены работы по уборке территории после прочистки канализационного колодца на Карла Маркса, 11.

Надежда Аксенова также остановилась на ряде нерешенных ситуаций. В том числе поступили жалобы от жителей ЗАТО Александровск на состояние дороги от КПП до Гаджиево.

«По информации жителей, обработка противогололёдными материалами отсутствует, несмотря на интенсивные снегопады и большой поток транспорта», – отметила Надежда Аксенова.

Ситуацию прокомментировала заместитель губернатора – министр транспорта Юлия Полиэктова.

«По состоянию на сегодняшнее утро срезали колею. Это подтверждает «Мурманскавтодор». Необходима дополнительная посыпка дороги, задача стоит у подрядчика, сегодня будет произведена. Участок от Белокаменки до федеральной трассы раскатан до асфальта. Держим ситуацию на контроле», – сообщила Юлия Полиэктова.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что необходимо проанализировать, как можно улучшить ситуацию, какие дополнительные меры нужно предпринять по данному участку дороги.

 

 

51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
