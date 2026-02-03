«Губернаторский контроль» продолжает работу по отработке обращений граждан

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании заместитель губернатора – руководитель Аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова доложила об отработке обращений граждан и поручений губернатора Андрея Чибиса.

В Североморске завершены работы по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов по адресам: улица Сафонова, 5, 14, 17, 22, улица Сгибнева, 11. Работы выполнялись в рамках программы реновации ЗАТО, инициированной главой региона. В Оленьей Губе в доме 29 на улице Строителей отремонтированы три временно незаселенных муниципальных квартиры, а также квартира в Снежногорске на улице Октябрьской, д. 8. Отремонтированные квартиры будут распределены семьям военнослужащих.

«В Оленегорске подключено дорожное освещение на кольцевой развязке. По многочисленным обращениям граждан в феврале прошлого года было дано поручение установить освещение на данном участке дороги. В настоящее время работы по освещению дороги на «Оленегорских кольцах» завершены. В Североморске выполнены работы по установке уличного освещения на трапе, ведущем к бассейну «Североморец». Сигнал об отсутствии освещения поступил от жителя через платформу обратной связи. Данная проблема была озвучена на оперативном совещании 22 декабря 2025 года. На сегодня работы завершены», – сообщила Надежда Аксенова.

Затем она остановилась на ряде проблемных вопросов. Так, в Мурманске на ул. Академика Павлова, 5 отсутствуют перила у лестницы, расположенной на подъёме от областной больницы к улице Пархоменко. Сигнал поступил через портал госуслуг. Жители просят восстановить перила и наладить регулярную очистку лестницы, так как в текущем состоянии пользоваться ней небезопасно. Администрация Мурманска должна принять меры по устранению проблемы.

Также через платформу обратной связи портала госуслуг 29 января поступило сообщение от жителей о том, что в Мурманске на улице Софьи Перовской, 31/11 подвал затоплен нечистотами, а строительные леса не вывезены после завершения работ, УК бездействует. 30 января на платформу обратной связи портала госуслуг поступил сигнал о том, что в Кировске на улице Кирова, 5 забился канализационный колодец. Управляющая компания не решает проблему. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области необходимо взять на контроль эти сигналы и обеспечить устранение проблемы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561559/#&gid=1&pid=1