«Губернаторский контроль» продолжает следить за отработкой поручений главы региона Андрея Чибиса и обращений граждан

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 15 декабря заместитель губернатора Мурманской области Надежда Аксенова на оперативном совещании представила еженедельный отчёт о работе группы «Губернаторский контроль», обеспечивающей исполнение поручений главы региона и обращений граждан. Система контроля позволяет оперативно решать вопросы в самых разных сферах — от благоустройства и транспорта до ЖКХ и здравоохранения.

На минувшей неделе был выполнен ряд работ, инициированных по сигналам северян.

В Сафоново завершён капитальный ремонт кабинета врача общей практики.

В Териберке, установлена новая лестница к Батарейскому водопаду и птичьему базару. В Полярном и Североморске по обращениям с портала «Госуслуги» восстановлено и отрегулировано уличное освещение.

Возобновляется движение популярного туристического электропоезда «Лыжная стрела» по маршруту Мурманск – Апатиты. В Кандалакшском округе ликвидированы последствия размытия дороги, а в Мурманске на ул. Фрунзе установлен новый остановочный комплекс.

Проведены работы по герметизации швов в Апатитах, устранены засоры канализации и аварии на трубопроводах в Мурманске и Абрам-Мысе, расчищены опасные лестницы в Апатитах и Гаджиево, выполнена дератизация в Молочном. Установлены перила на Североморском шоссе в Мурманске — проблема, с которой жители не могли справиться несколько лет. Выполнен капитальный ремонт кровель и замена водоподогревателей в ряде муниципалитетов области.

Далее Надежда Аксенова остановилась на ряде проблемных вопросов:

«До настоящего времени не выполнены работы по установке освещения на автодороге Мишуково-Снежногорск. Поступают многочисленные обращения граждан, обеспокоенных отсутствием освещения, несмотря на то что столбы давно установлены», – отметила заместитель губернатора.

По проблемам с освещением на автодороге Мишуково-Снежногорск губернатор Мурманской области дал поручение в кратчайшее время предоставить чёткий план по исправлению ситуации.

