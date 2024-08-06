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Мурманская область. Арктика (16+)06.08.24 16:00

Губернаторский контроль проверил ход работ, проводимых по плану «На Севере – жить» на объектах Печенгского округа

5 августа на оперативном совещании в региональном правительстве рассмотрели итоги выезда губернаторского контроля в Печенгском округе.

«30 июля губернаторский контроль осуществил выезд в Печенгский муниципальный округ и проверил ход работ более чем на 40 объектах, реализуемых в рамках стратегического плана «На Севере – жить», – отметил заместитель губернатора Мурманской области Надежда Аксенова.

Так, в рамках проекта «Тёплое окно» по региональному плану «На Севере – жить» в детских садах №№2, 6 и 8 в городе Заполярном работы полностью выполнены. В школе №22 в Заполярном, а также в школе №20 в Никеле ведутся ремонты школьных столовых по губернаторской программе «Арктическая школа». В школе в Заполярном работы выполнены на 100%, а в школе в Никеле готовность составляет 65%. Также ведется ремонт спортивного зала в школе №9 в Заполярном, в настоящее время готовность объекта составляет 50%. Кроме того, спортивный зал ремонтируют в детском саду № 2 г. Заполярный. Готовность объекта – 70 %. Невысокий темп проводимых ремонтных работ также зафиксирован в школе №22 в Заполярном.

Также Надежда Аксенова отметила, что в населенных пунктах Печенгского округа продолжается реализация проекта «Точка роста» в рамках плана «На Севере – жить». Высокая готовность отмечена на всех трех объектах – в школах №№1 и 20 в Никеле, а также в школе №9 в Заполярном.

«Губернаторский контроль проинспектировал ход работ на объектах по губернаторской программе «На Севере – твой проект». Так, уже установлена беседка в районе стадиона в Печенге, готовность – 100%. На территории спортивного стадиона средней школы №7 в Корзуново появилась беговая дорожка, также почти готово футбольное поле. Кроме того, ведётся обустройство территории у пруда в Заполярном в районе улицы Бабикова, готовность составляет 91%».

Также Надежда Аксенова добавила, что в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» в Никеле в районе домов №№21 и 23 ведутся работы по благоустройству памятников истории. В четырех подъездах многоквартирного дома №7 по улице Ленина выполняется ремонт подъездов.

Кроме того, в Печенге на завершающей стадии находится ремонт молодежного пространства «СОПКИ» – ожидается поставка мебели. На 80% к открытию готово пространство «СОПКИ.СПОРТ», которое появится по адресу Печенгское шоссе, дом №3. Также в скором времени в Печенге и Заполярном появятся «СОПКИ.СЕМЬЯ». Сейчас ведутся работы по обустройству зон для индивидуальной работы.

В Детской музыкальной школе в городе Заполярный создан виртуальный концертный зал. Также в Заполярном ведутся работы по монтажу крытого хоккейного корта на базе спортивного комплекса «Дельфин». Надежда Аксенова обратила внимание муниципальной власти на необходимость ускорить темы проводимых работы, чтобы сдать объект в ранее установленные сроки. На территории детского сада №8 в Заполярном и детского сада №9 в Никеле появились новые детски площадки.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, также в рамках выезда губернаторского контроля проверялось состояние объектов, которые были созданы по программе «На Севере – твой проект». Так, футбольное поле в Спутнике, а также скейт-площадки в Спутнике и Никеле находятся в надлежащем состоянии. Не требуют ремонта и детские площадки по улицам Бабикова и Заполярном, а также общественные пространства в Заполярном – сквер на улице Ленина, Площадь Ленина, Тропа здоровья и Парк новых возможностей на улице Космонавтов.

В завершение Андрей Чибис обратил внимание на объекты, работы по которым необходимо ускорить.

«Хочу поблагодарить всех, кто занимается губернаторским контролем и выезжает без предупреждения в разные населенные пункты Мурманской области. Есть два объекта, на которые необходимо обратить внимание. Это крытый хоккейный корт и школа №22 в Заполярном. Относительно первого объекта нужно ускориться и сделать достойный спортивный объект. Этот вопрос неоднократно поднимали на встречах с жителями и хоккеисты, и родители. Также прошу активизироваться в части проведения ремонтных работы в школе в Заполярном», – подчеркнул Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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