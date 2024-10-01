Губернаторский контроль проверил исполнение поручений главы региона в Кировске

Вчера на оперативном совещании в региональном правительстве подвели итоги выезда Губернаторского контроля в город Кировск с подведомственной территорией. В рамках выезда, который состоялся 25 сентября, было осмотрено более 50 объектов, построенных или модернизированных в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Подробнее об этом доложила заместитель губернатора – руководитель Аппарата Правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

«В рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» в городе Кировске выполнено благоустройство территории «Семейный уголок» возле ЗАГСа, а также спортивных площадок в районе улицы Советская и дома №14 по улице Мира. Кроме того, в районе Дворца Культуры по адресу улица Мира, 7, благоустроена детская площадка», – сказала Надежда Аксенова.

В школе №5 в Кировске и школе №8 в Титане появились новые учебные пространства «Точка роста». В рамках программы «Арктическая школа» в Хибинской гимназии создан образовательный центр «Уникум», в детском саду №16 появилось многофункциональное пространство «Уникум. Малыш». В школе №2 в Кировске обновлен парадный холл, а в школе №8 в Титане – создано молодежное пространство, ставшее местом притяжения юных северян.

«На территории двух детских садов в Кировске – №4 и №16 – была обеспечена замена оборудования. В первом из них рабочие установили новый спортивный комплекс «Полоса препятствий», а на территории второго – новое спортивное пространство для игры в футбол и баскетбол, но во время проверки были обнаружены сломанные баскетбольные кольца», – отметила Надежда Аксенова.

В школе №10 в населенном пункте Коашва выполнен капитальный ремонт, а именно проведены работы по ремонту фасада, кровли, актового зала и санузлов. На базе Центра детского творчества «Хибины» в микрорайоне Кукисвумчорр открылось современное пространство «СОПКИ.СПОРТ».

В рамках дорожной кампании выполнены ремонтные работы по улицам Юбилейная до дома №33 по улице 50 лет Октября, от центральной почты до улицы Солнечной, а также по улице Олимпийской. Также рабочие отремонтировали 3 путепровода и 2 моста от центральной почты до проходной Кировского рудника. Также в 2024 году в Кировске, Коашве и Титане были установлены новые остановочные комплексы.

Также в рамках выезда Губернаторский контроль проверил состояние объектов, которые были созданы в рамках стратегического плана «На Севере – жить» ранее. Так, детская площадка в районе дома №15 в Коашве находится в надлежащем состоянии. На детской площадке по улице Мира, 10А демонтировано несколько качелей. Также повреждены игровые конструкции и покрытие на площадке в районе домов №№35-37 в Кировске, сломано ограждение на игровом комплексе вблизи дома №46 по улице Олимпийской. Скейт-парк по улице Олимпийской, в районе дома №42 в Кировске, также находится в надлежащем состоянии. Несанкционированные надписи и поврежденные конструкции были обнаружены на скейт-площадке возле дома №9 по улице Коммунальной.

Также Надежда Аксенова отметила, что в надлежащем состоянии находятся следующие объекты – сквер у горбольницы, Городской парк и территория в микрорайоне Кукисвумчорр. На момент проверки в пространстве «Танец солнцу» в Коашве обнаружены сломанные скамейки.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, губернатор Андрей Чибис обратил внимание глав муниципальных образований, что аналогичные проверки на общественных объектах должны проводиться регулярно. Глава региона поручил руководителям муниципалитетов оперативно проверить состояние объектов и устранять выявленные недостатки.

Как сообщили в администрации города Кировска, большая часть замечаний, выявленных в ходе работы Губернаторского контроля, уже устранена.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/