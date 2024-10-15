Губернаторский контроль проверил исполнение поручений главы региона в Кольском районе

Вчера на оперативном совещании в региональном правительстве подвели итоги выезда Губернаторского контроля в Кольский район. В рамках выезда, который состоялся 9 октября, было осмотрено более 100 объектов, построенных или модернизированных в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в 2024 году, а также состояние улично-дорожной сети, детских и спортивных площадок и общественных территорий. Подробнее доложила заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

В рамках проекта «Арктическая школа» в Шонгуйской средней общеобразовательной школе обновлены фойе и коридор первого этажа, в Минькинской коррекционной школе-интернате отремонтирован учебный класс, в детском саду №18 в Мурмашах выполнены ремонтные работы в музыкальном зале и преобразовано пространство прилегающей территории – обустроены спортивные площадки для игры в волейбол и баскетбол. Кроме того, выполнен капитальный ремонт Туломской и Молочненской средних общеобразовательных школ. Там проведены работы по ремонту фасадов, кровель, отремонтированы учебные классы, спортивные залы, столовые и санузлы.

В рамках национального проекта «Культура» полностью отремонтировано здание Туломского сельского дома культуры. Обновлено световое и звуковое оборудование. В настоящее время ожидается поставка мебели.

В Коле, Мурмашах, Верхнетуломском и Туломе появились новые молодёжные спортивные пространства «СОПКИ.СПОРТ» с современным спортивным оборудованием.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках конкурса инициатив «На Севере – твой проект» обустроены новые современные детские площадки – три в Коле, две в Молочном, по одной в Мурмашах, Кильдинстрое и Пушном.

В 2024 году в Кольском районе выполнены работы по ремонту 13 участков автомобильных дорог. Работы выполнены в полном объёме.

Особое внимание в ходе выезда было уделено проверки состояния объектов, созданных ранее по плану «На Севере – жить». Так, были осмотрены детские площадки в Коле и Молочном, спортивное оборудование и скейт-площадки – в Коле, Мурмашах. Все они находятся в надлежащем состоянии.

Также была проведена проверка Поморской набережной в Коле. Надежда Аксёнова отметила, что пешеходные зоны, лавочки, детские игровые и спортивные комплексы, мангальная зона набережной находятся в надлежащем состоянии. Однако зафиксировано отсутствие качелей и сломанная урна. Также там необходим ремонт одной из туалетных кабинок.

Кроме того, выявлено ненадлежащее состояние контейнерных площадок в Зверосовхозе у дома №11 по улице Зелёная.

«Зафиксирована большая свалка мусора и покрышек вокруг контейнерной площадки. По словам жителей, мусор не вывозится в течение длительного времени», – сказала Надежда Аксёнова.

Глава региона Андрей Чибис отметил, что в целом в Кольском районе большинство объектов находится в надлежащем состоянии.

«Кольский район отличился чистотой и качеством содержания объектов. Однако несколько недочётов всё же было выявлено. На следующем оперативном совещании жду от главы доклад по их отработке», – подытожил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/