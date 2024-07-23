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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.24 13:00

Губернаторский контроль проверил исполнение поручений главы региона в Мончегорске

18 июля был проведён выезд группы губернаторского контроля в город Мончегорск с подведомственной территорией. В рамках выезда было осмотрено более 50 объектов, построенных или модернизированных в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Об этом 22 июля на оперативном совещании доложила заместитель губернатора – руководитель Аппарата Правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

«В рамках поездки проверены работы по установке окон по проекту «Тёплое окно» в школах №№8, 14 и 5 им. О.И. Семенова-Тян-Шанского, Лицее им. В.Г. Сизова, детских садах №№27 и 9. Работы полностью завершены. Проведена проверка выполнения капитального ремонта школы №10, готовность 80 процентов, работы ведутся в графике, завершение планируется до сентября 2024 года. В ходе проверки «Кванториума» на базе школы №1 им. А. Ваганова установлено, что работы выполнены на 50%, мебель закуплена. Поставки оборудования запланированы на 1 августа, работы ведутся в графике», – сообщила Надежда Аксенова.

В детском саду №9 реализуется проект «Уникум малыш» с множеством тематических зон. Работы ведутся в графике, готовность 85%. Капремонт в рамках федерального проекта «Профессионалитет» реализуется в корпусе Мончегорского политехнического колледжа. Готовность 90%, всё оборудование закуплено и доставлено, работы ведутся в графике.

В ходе реализации программы «На Севере – твой проект» выполнен ремонт подъездов многоквартирного дома по адресу: Ленинградская набережная, дом 32 корп. 1.

Также идёт реконструкции спортивной площадки по адресу: просп. Ленина, дом 10.  Работы выполнены на 60%. Также выполняется обустройство футбольного поля по адресу: ул. Бредова, 1. Работы практически завершены. На объектах по преобразованию спортивных площадок детских садов №2 и №25 замечаний не выявлено. Работы идут в соответствии с установленным графиком.

В населённом пункте 27 км появятся «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ»: уже установлено основание, ожидается поставка модульной конструкции.

Также в рамках выезда осмотрены объекты, созданные ранее в рамках плана «На Севере – жить». Проверены детские площадки по адресам: просп. Металлургов, 7, 47-49 и просп. Кирова, 25 корп. 2. Игровые конструкции в надлежащем состоянии, замечаний не выявлено. На детской площадке по адресу: просп. Металлургов, 22, выявлено сломанное оборудование и наличие несанкционированных надписей. Оборудование на площадке по адресу: ул. Стахановская, 5 находится в надлежащем состоянии, но на территории обнаружен крупногабаритный мусор и покрышки. На спортивной площадке по адресу: просп. Ленина, 29 повреждено оборудование - требуется замена обшивки на тренажере.

Ведутся ремонтные работы в подтрибунных помещениях стадиона, на самом стадионе зафиксировано повреждение покрытия.

Осмотрены и общественные территории: тротуар по четной стороне пр. Ленина от площади Революции до ул. Кондрикова и пешеходная зона Комсомольского озера. Объекты находится в надлежащем состоянии.

На территории Ленинградской набережной зафиксировано повреждение облицовки ограждения, сломаны ограждения понтонного причала, а также выявлены глубокие ямы в асфальтовом покрытии. Проводятся ремонтные работы дворовых территорий по адресам: просп. Металлургов, 39 и дом 34. Здесь выявлены низкие темпы работ.

«Просим администрацию муниципалитета оперативно принять меры по устранению нарушений и обеспечению безопасности, так как понтон является излюбленным местом для игр большого количества детей», – подчеркнула Надежда Аксенова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона отметил, что на следующем оперативном совещании готов заслушать отчёт руководства муниципалитета об устранении указанных недочётов.

«В субботу я был в Мончегорске, поздравлял металлургов с профессиональным праздником. Подтверждаю слова о том, что Ленинградская набережная является излюбленным местом мончегорцев и гостей города. Необходимо оперативно устранить повреждения, во-первых, чтобы оборудование не продолжило ломаться, а во-вторых, чтобы обеспечить безопасность жителей», – сказал Андрей Чибис.

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