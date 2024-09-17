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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.24 16:30

Губернаторский контроль проверил исполнение поручений главы региона в Оленегорске

Вчера на оперативном совещании в региональном правительстве подвели итоги выезда губернаторского контроля в город Оленегорск с подведомственной территорией. В рамках выезда, который состоялся 12 сентября, было осмотрено более 50 объектов, построенных или модернизированных в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

Подробнее об этом доложила заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

«По программе «Тёплое окно» в шести дошкольных образовательных учреждениях проведены работы по замене оконных блоков. В рамках проекта «Арктическая школа» выполнен ремонт помещений в детском саду №15 и школе №7 в Оленегорске, а также в школе №22 в Протоках. Кроме того, созданы модельные библиотеки на базе библиотек №1 и №7. В Олененгоорске-1 открыто новое пространство «СОПКИ.СПОРТ», – сообщила Надежда Аксенова.

В рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» проводится ремонт и замена окон в 15 подъездах, в десяти из них уже завершены. На улицах Энергетиков и Кирова обустроены площадки для выгула собак, в районе домов №№49, 51 по улице Строителей установлен детский игровой комплекс.

Также губернаторский контроль проверил состояние объектов, которые были ранее установлены в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

Так, спортивные и детские площадки по улице Строительной и по проспекту Ветеранов находятся в надлежащем состоянии. На спортивной площадке по улице Мурманской не закреплены футбольные вороты, отсутствует сетка на баскетбольном кольце и повреждена сетка на футбольных воротах. Также жители Оленегорска пожаловались на недостаточное освещение спортивной площадки.

Кроме того, специалисты оценили состояние общественных территорий – пространство в районе дома №33 по улице Мира, сквера «Надежда», Космонавтики и 60-летия Победы. Как отметила Надежда Аксенова, каких-либо недостатков или нарушений на указанных территориях выявлено не было.

В парке «Горняк» местные жители обратили внимание на отсутствие общественных туалетов, а также расхождение покрытия между игровыми зонами. Особого внимания также требует сквер «Молодёжный» – здесь не завершено благоустройство тротуаров после проведения ремонтных работ, а также не работаю столбы освещения и нет сетки у баскетбольного кольца.

Говоря о состоянии объектов улично-дорожной сети, Надежда Аксенова отметила, что большинство из них находится в надлежащем состоянии. Однако на улице Строительной зафиксировано повреждение дорожного камня.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Андрей Чибис поручил руководству муниципальных образований проработать вопросы, связанные с установкой общественных туалетов – северяне часто жалуются на их отсутствие. Кроме того, вопросы, озвученные в рамках доклада, будут взяты на контроль, а недостатки и нарушения – своевременно устранены.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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