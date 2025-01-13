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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.25 16:30

«Губернаторский контроль» проверил исполнение поручений главы региона в ЗАТО г. Североморск

Сегодня на оперативном совещании заместитель губернатора Мурманской области – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова доложила об итогах выезда «Губернаторского контроля» в ЗАТО г. Североморск.

«Выезд «Губернаторского контроля» осуществлён 9 января 2025 года. Всего проверено более 100 объектов, созданных в рамках плана «На Севере – жить», ход программы реновации ЗАТО и содержание улично-дорожной сети», – отметила Надежда Аксенова.

Так, в рамках проекта «Арктическая школа» в 2024 году в ЗАТО г. Североморск обновлены помещения в девяти образовательных учреждениях и одном дошкольном учреждении:

в детском саду №17 выполнен ремонт музыкального зала;

выполнен ремонт кабинета математики в школе №7 имени Героя России Марка Евтюхина;

в школе №8 выполнен ремонт кабинета физики;

капитально отремонтирован спортивный зал в школе №10 им. К.И. Душенова;

завершён ремонт помещения столовой в школе №11;

отремонтирован кабинет в школе №1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко;

в общеобразовательной школе №2 в Сафоново проведён ремонт коридора-музея;

в школе №5 в Сафоново выполнено преобразование общественного школьного пространства – ремонт рекреации 2-го этажа, также в данной школе в рамках проекта «Точка роста» в 2024 году выполнен ремонт и установлена новая мебель кабинетов физики и информатики;

завершены работы по ремонту кабинета ОБЖ в школе №6 в Щукозеро;

в Североморском кадетском корпусе открыли «Аллею славы».

В рамках конкурса инициатив «На Севере – твой проект» выполнено благоустройство общественной территории (ул. Северная – ул. Советская). Во время осмотра зафиксировано ненадлежащее содержание общественной территории – не расчищены от снега скамейки, переполнены мусорные урны, не расчищены ступеньки смотровой площадки.

Также в рамках проекта благоустройства территории у амбулатории в Североморске-3 (ул. Школьная, 6) в 2024 году выполнены работы по обустройству автомобильной парковки. Однако территория парковки от снега не расчищена.

В рамках отбора инициатив «На Севере – твой проект» установлены четыре детских площадки. Но скамейки здесь не расчищены, а на детский площадке (ул. Корабельная, 22) не расчищена ещё и лестница.

На детской площадке, расположенной в городском парке, демонтирована игровая конструкция.

В детской музыкальной школе им. Э.С. Пастернак открылся виртуальный концертный зал.

В Сафоново на базе городской библиотеки открыто новое молодёжное пространство «СОПКИ». Для посетителей установлена видеолаборатория «Юный блогер», в помещении имеется несколько зон для отдыха, настольные игры, библиотека и пространство для проведения лекций и обучающих мероприятий.

В Североморске-3 на улице Тимура Апакидзе открылись новые молодёжные пространства:

– «СОПКИ» – пространство оснащено современным оборудованием и разделено на функциональные и мобильные зоны, что позволяет вовлекать молодёжь из воинского гарнизона в социально полезную деятельность и способствовать их самореализации;

– «СОПКИ.СПОРТ» – современный зал, оснащённый всем необходимым для активного отдыха и эффективных тренировок.

Большинство осмотренных автодорог и трапов на улицах Душенова, Сафонова, Морской, Советской, Падорина и у ДК «Строитель» – в надлежащем состоянии.

В рамках программы по реновации ЗАТО запланированы работы по капитальному ремонту 48 многоквартирных домов в Североморске, Щукозере, Сафоново и Североморске-3. Работы в ряде домов уже завершены.

Надежда Аксенова обратила внимание местной администрации на необходимость установки на домах архитектурно-художественной подсветки.

Также в муниципальном образовании выполнено обустройство семи контейнерных площадок, запланировано проведение восстановительно-ремонтных работ в 53 пустующих помещениях муниципального жилищного фонда, ремонт выполнен в 19 квартирах.

Завершена установка тёплых окон в школе №11 и гимназии №1 Североморска. Снесены четыре аварийных дома в Щукозеро и Сафоново.

«Хочу поблагодарить коллег из «Губернаторского контроля», которые работали также и в новогодние каникулы и информировали профильных специалистов, и меня в том числе, о состоянии тех или иных объектов. Проект, естественно, будем продолжать. Прошу руководство ЗАТО г. Североморск доложить об устранении замечаний «Губернаторского контроля» на следующем оперативном совещании», – сказал губернатор Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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