«Губернаторский контроль» в Мурманской области проверил более 100 поручений, 99% из которых уже выполнены

На оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис озвучил ход реализации проекта «Губернаторский контроль», который был запущен в декабре прошлого года.

«В рамках проекта «Губернаторский контроль» специальная бригада без предупреждения выезжает в муниципалитеты и контролирует исполнение ранее данных мною поручений, а также общее состояние городов и населённых пунктов Мурманской области. На сегодняшний день «Губернаторский контроль» уже посетил Оленегорск, Североморск, Заозерск, Колу, Мончегорск, ЗАТО Александровск, Ковдорский округ, Апатиты и Печенгский округ», – отметил Андрей Чибис.

В рамках реализации проекта специальная бригада проверила выполнение более 100 поручений. Результаты проверки показали, что на данный момент уже выполнено 99% поручений, а также устранено более 200 замечаний.

«Среди выполненных поручений – расчистка дворов от снега, дорог, парков и объектов благоустройства, а также устранение граффити с детских площадок и ремонт оборудования на детских и спортивных площадках. Это 90% от общего объема. Оставшиеся 10%перенесены на весенне-летний период. Например, установка лавочек на детских площадках, которые были когда-то сломаны и демонтированы», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробно об итогах выезда «Губернаторского контроля» в Печенгский округ доложила заместитель губернатора Мурманской области Надежда Аксенова.

Фото: https://gov-murman.ru