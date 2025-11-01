Губернаторский план «На Севере – Жить!» в городе-герое Мурманске доказал свою эффективность - Иван Лебедев

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на повестку дня заседания правительства Мурманской области 30 октября был вынесен единственный вопрос – отчёт о реализации мероприятий губернаторского плана «На Севере – Жить!» за 9 месяцев текущего года в областном центре. С докладом о проведенной муниципалитетом работе выступил временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

В своём выступлении врип главы города отметил, что стратегический план «На Севере – Жить!» в городе-герое Мурманске, так же, как и в других муниципалитетах региона, доказал свою эффективность для реализации масштабных целей развития региона и города-героя.

«Он составлен из предложений жителей и позволяет организовать работу так, чтобы решить ключевые проблемы, волнующие мурманчан, чтобы сделать наш город более комфортным, светлым, чистым, спортивным и безопасным», – подчеркнул руководитель муниципалитета.

Особое внимание в докладе врип главы уделил сфере образования. Одним из главных событий года в Мурманске стало Губернаторского лицея. В рамках губернаторского проекта «Арктическая школа» в 2025 году созданы новые учебные пространства в 7 общеобразовательных учреждениях и 7 детских садах, причем впервые в этот список включены учреждения дополнительного образования – ДДТ им. Торцева и Первомайский. В 4 школах и 2 садиках по нацпроекту «Молодежь и дети» произведен капитальный ремонт. Благодаря губернаторской программе «На Севере - твой проект» в 2025 г. реализовано 7 проектов, в их числе созданы спортивные и игровые площадки в 3 детсадах и 3 школах. Реконструирована и приобрела модельный статус библиотека – литературный музей им. Н.Н. Блинова. Завершено создание Центра культурного развития на ул. Аскольдовцев. 14 декабря откроется Центр научно-технологического творчества «Родина»

Большой прогресс наблюдается в сфере жилищного строительства, благоустройства и создания комфортной городской среды. За 9 месяцев текущего года расселено 598 человек из 274 жилых помещений. Снесено 6 аварийных домов, до конца года планируется снести еще 9, в том числе 2 дома в районе Росляково. 21 февраля 2025 года введен в эксплуатацию жилой дом на ул. Полярные Зори. В активной стадии строительства 4 жилых дома на ул. Кирпичной и многоквартирный дом на ул. Зелёной. В 2025 году в областном центре предусмотрен капитальный ремонт 220 многоквартирных домов, из них 72 со сроком окончания работ в 2026 году, на сегодняшний день капремонт выполнен в 62 домах. За 9 месяцев 2025 года управляющими компаниями областного центра уже отремонтировано 292 подъезда. Выполнен ямочный ремонт 205 дворовых проездов, дополнительно отремонтировано 7 дворов в центре города.

В рамках стратегического плана «На Севере – Жить!» и национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершается ремонт 16 участков автомобильных дорог и тротуаров общей протяженностью 16,8 км. На сегодняшний день подходят к концу работы на проспекте Героев-североморцев и площади Спорта.

Продолжаются работы по благоустройству площади Пять Углов. В рамках мастер-плана Мурманской агломерации улицу Ленинградскую планируется сделать пешеходной и открыть ее 14 декабря вместе с «Родиной». В парке «Чистый ручей» построен деревянный променад длиной более 300 метров и общей площадью 767 кв.м. Новый уголок для прогулок и спорта появился на улице Шабалина, 31 рядом со сквером.

Начались подготовительные работы по благоустройству мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». На этот проект будет выделено федеральное финансирование. Выполняется ремонт памятника 6-й Героической комсомольской батарее, работы в завершающей стадии.

Также в докладе были отмечены успехи города в развитии спортивной инфраструктуры, налаживании партнерских связей образовательных учреждений с промышленными предприятиями, поддержке молодых и многодетных семей, пожилых мурманчан, участников СВО и их семей, выстраивании диалога власти с обществом.

Комментируя доклад Ивана Лебедева, губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что в этом году Мурманск вошёл в топ-10 городов России по качеству жизни. Вместе с тем глава региона высказал ряд замечаний и поддержал инициативу врип главы города по еженедельным личным обходам территорий муниципалитета.

