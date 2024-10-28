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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.24 16:30

Губернаторский план «На Севере – жить»: в Мурманске впервые со времен новой России будут строить жилые кварталы

На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис напомнил, что с 2019 года в рамках плана «На Севере – жить» в регионе массово меняется облик городов.

«Сегодня обсудим итоги проведенной за 2024 год работы в Мурманске. В городе-герое снесено 25 аварийных домов. Расселено 6,5 тысячи метров квадратных нового жилья и 407 человек. Сейчас в работе находятся ещё 10 жилых домов. Но, что еще важнее, запущена масштабная стройка – впервые со времен Советского Союза будут строить жилые кварталы. В наш регион заходят крупнейшие застройщики. Напомню, мы подписали на ПМЭФ соглашение с тремя федеральными девелоперами о строительстве более чем 450 тысяч квадратных метров жилья в Мурманске, и сейчас активно работаем над реализацией этих проектов», – подчеркнул глава региона.

Также в Мурманске в рамках стратегии «На Севере – жить» только в этом году проведены работы капитального характера более чем в 220 многоквартирных домах. Благоустроены 9 дворов, в 335 выполнен поддерживающий ремонт. Установлены 23 детских и спортивных площадок в рамках благоустройства и программы «На Севере – твой проект». Заменено 10 тысяч светильников – по сути всё городское освещение стало более ярким и при этом энергоэффективным. По итогам дорожной кампании приведено в нормальное состояние 85% дорог. Парк общественного транспорта обновлен, автобусы и троллейбусы старше пяти лет не выходят на линии. 

«По программе «Арктическая школа» создано 66 пространств для обучения и отдыха детей. Напомню, что за этот год мы охватили проектом все школы региона. Число «СОПОК» в Мурманске достигло 16. В разное время проведены капитальные ремонты в детских поликлиниках №1 и №4 Мурманска, а также в трёх филиалах городской взрослой поликлиники №1», – сообщил губернатор.

Андрей Чибис поздравил главу Мурманска Юрия Сердечкина с избранием на пост, которое состоялось на прошлой неделе. Напомним, его кандидатуру поддержали все депутаты Совета депутатов города Мурманска.

«Вы знаете, что впереди нас ждёт много работы, связанной с реализацией мастер-плана города-героя, а также пунктов нашей стратегии «На Севере – жить». Работы предстоит много. Прошу не сбавлять темп, ответственно и эффективно подходить к своей работе, быть щепетильным к деталям. Город должен стать дружелюбным, над этим надо много работать. Но я уверен, что вы вместе с новой командой правительства Мурманской области с ней успешно справитесь», – отметил Андрей Чибис.

Подробнее о том, как изменился Мурманск за этот год, доложил глава города Юрий Сердечкин, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25255

Комментарии

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Последние комментарии

Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
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Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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