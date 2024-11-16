Губернаторский проект «Арктический диалог» впервые прошел в рамках фестиваля «Северный характер»

В рамках международного кинофестиваля «Северный характер» состоялся просмотр документального фильма «Алексей Леонов. Космос внутри» и «Арктический диалог» с автором кинокартины, дочерью Алексея Архиповича – Оксаной Леоновой. Мероприятие прошло в Центре современного искусства «СОПКИ.21А».

Почётными гостями встречи также стали продюсер и генеральный директор кинокомпании «Гамма» Галина Лифанова и продюсер проекта Татьяна Огородникова.

«Кинофестиваль «Северный характер» очень много работает с молодёжью. Мы показываем фильмы молодых кинематографистов, чтобы они росли дальше, обсуждаем картины, разбираем их. И когда видим какую-то особо интересную работу, приглашаем авторов и героев для того, чтобы можно было посмотреть её всем вместе и обсудить. И проект «Арктический диалог» позволяет как раз этот формат выдержать. Сегодня прошёл показ фильма-интервью Алексея Леонова. Мне кажется, интонация большого человека, человека, который сделал себя сам, который прошёл свою тропу испытаний, она будет являться примером для всех, кто увидит это интервью. А диалог с авторами проекта позволит еще больше узнать о процессе создания творческого продукта», – рассказала директор АНО «Продюсерский центр «Северный характер» Светлана Солдатова.

Документальную ленту, рассказывающую о первом человеке в мире, вышедшем в открытый космос, об удивительной судьбе дважды Героя Советского Союза, о его жизни и дружбе с Юрием Гагариным все смотрели с большим интересом. В ней и уникальное видео, и редкие архивные кадры. Картина получила большой отклик и вызвала бурное обсуждение. Зрители интересовались у авторов историей ее создания, о личных эмоциях и о том, будет ли продолжение фильма. Ведь, как было отмечено в начале мероприятия, длительность оригинального интервью с Алексеем Леоновым составляет 16 часов.

«Благодаря папе я имела возможность быть свидетелем уникальных встреч. И однажды мне просто пришла в голову мысль, что нужно собрать как можно больше фактов, информации, которую представлял прекрасный рассказчик с энциклопедическими знаниями и просто человек с неповторимым жизненным огромным опытом, и я это сделала. Записала наш с отцом диалог. В данный фильм вошли только 30 минут из всего интервью, поэтому продолжение, конечно же, будет. И мы вернёмся в Мурманск через год с новой картиной», – поделилась Оксана Леонова.

Как отмечает региональный комитет молодёжной политики, в рамках кинофестиваля «Северный характер», главная тема которого «Притяжение Севера», в этом году к просмотру представлено 77 фильмов из 15 стран, в том числе киноленты, снятые в Мурманской области. Ещё 35 работ можно увидеть вне конкурса. Показы проходят на 15 площадках, в том числе в кинотеатре «Мираж Синема», Центре современного искусства «СОПКИ.21А», а также на экране уличного кинотеатра в молодёжном пространстве «Контейнер-холл».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/