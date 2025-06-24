В рамках проекта «Ледокол знаний — 2025» школьники из 21 страны отправятся к Северному полюсу на атомном ледоколеМурманская область впервые примет финал Российской робототехнической олимпиады
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.06.25 10:00

Губернаторский проект «На Севере — малыш»: 51 мера поддержки для будущих и молодых родителей, а также семей с детьми

Вчера в рамках оперативного совещания глава региона Андрей Чибис подвёл первые итоги и обозначил планы на будущее в рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш».

«Проект «На Севере – малыш» включает в себя 51 мероприятие и будет дополняться новыми задачами и инициативами в зависимости от потребностей жителей региона. Так, с апреля 2025 года, в рамках проекта, при регистрации брака в ЗАГСах области, пары получают «Сертификат молодожёнов». Он позволяет пройти обследование репродуктивного здоровья по «зелёному коридору», консультацию психолога по вопросам планирования детей и выстраивания семейных отношений», – отметил губернатор.

Также Андрей Чибис сообщил, что для повышения комфорта будущих мам модернизируются женские консультации. В июле 2025 года откроется обновленная консультация в Печенге, а в 2026 году запланирован ремонт в Мурманске и Кандалакше. Этой осенью также откроется Единый центр планирования семьи на базе Перинатального центра, где можно будет сдать все анализы в одном месте, попасть к разным специалистам и получить консультацию.

«Напомню, что беременным северянкам из области, которые были направлены в Мурманск, мы компенсируем проезд до 9 тысяч рублей в рамках меры «Такси беременным». А для подготовки будущих и молодых родителей в регионе функционируют 11, так называемых школ, и 13 кабинетов здорового ребёнка, в которых можно бесплатно проконсультироваться с врачами, медсестрами и психологами. С осени 2025 года добавится помощь специалистов по грудному вскармливанию», – сказал губернатор.

Также в центрах «СОПКИ.СЕМЬЯ» работают курсы с лекциями, практическими занятиями и психологической поддержкой для беременных и молодых мам. Каждую неделю проходят тематические встречи: о здоровье, развитии ребёнка, мерах поддержки.

«С 2025 года заработали новые проекты: мастер-классы от студентов-медиков и семейные встречи. А с августа такие же программы появятся в центрах занятости. Все новости и расписание можно найти в соцсетях проекта «СОПКИ.СЕМЬЯ» и на портале «Наш Север». Коллеги, важно, чтобы вся информация выдавалась своевременно, за этим необходимо вести особый контроль», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также глава региона анонсировал сервисы для тех мам, которые учатся или работают.

«Мы понимаем, как важно сегодня, чтобы женщины могли не только заботиться о детях, но и учиться или строить карьеру. Поэтому в Мурманской области создаются специальные сервисы. Например, будет работать группа круглосуточного пребывания и «Гувернёрская служба» в Мурманске с возможностью оставить ребёнка под присмотром без закрепления в садике. Также будут запущены группы для детей студентов в МАУ и медколледжа. В «СОПКАХ.СЕМЬЯ», помимо лекций, также реализуется проект «Мама в деле». Для северянок будут организованы карьерные консультации, переобучение и помощь в предпринимательстве. А в рамках проекта «Работа рядом» будут доступны подработки для мам в декрете», – сказал губернатор.

Андрей Чибис отметил, что в рамках проекта «На Севере – малыш» команда регионального правительства уделяет внимание всестороннему развитию детей с самого раннего возраста. Уже в этом году откроются 10 современных образовательных пространств «Уникум.Малыш» в детских садах Мурманска, Колы, Кандалакши, Кировска, Апатитов, а также в ЗАТО город Заозерск и ЗАТО Видяево по «Арктической школе».

Проект «На Севере — малыш» реализуется в рамках стратегического плана развития «На Севере – жить!».

Более подробно в докладе координатора Эллины Харлан.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Оптимизация vs дефицит: почему IT-компании меньше ищут, но больше платят
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Никита
24.06.25 06:32
Где горячая вода на улице Трудовых резервов??? Обещанная
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 июня
VtcnysQ51
16.06.25 13:32
А как же наше святое - "На Севере - Жить!"???
Комментарий к новости:На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях
Жора
12.06.25 14:52
Заклеймим же позором наймитов прогнившего запада! Долой предателей!
Комментарий к новости:Ба, знакомые все лица! Путь релоканта Евгения Гомана – от спектакля «Мурманск 4145» до «Девушки на мосту»
-Правовая консультация (18+)«Война войной, а обед — по расписанию!», или Может ли работодатель лишить вас обеденного перерыва?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире16:10«Моя любовь». Художественный фильм (12+)17:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Цены в Мурманской области в мае выросли меньше, чем в целом по стране-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС включён в работу энергоблок №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Депутаты областной Думы обсудили дополнительные меры социальной поддержки для многодетных семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»