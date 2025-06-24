Губернаторский проект «На Севере — малыш»: 51 мера поддержки для будущих и молодых родителей, а также семей с детьми

Вчера в рамках оперативного совещания глава региона Андрей Чибис подвёл первые итоги и обозначил планы на будущее в рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш».

«Проект «На Севере – малыш» включает в себя 51 мероприятие и будет дополняться новыми задачами и инициативами в зависимости от потребностей жителей региона. Так, с апреля 2025 года, в рамках проекта, при регистрации брака в ЗАГСах области, пары получают «Сертификат молодожёнов». Он позволяет пройти обследование репродуктивного здоровья по «зелёному коридору», консультацию психолога по вопросам планирования детей и выстраивания семейных отношений», – отметил губернатор.

Также Андрей Чибис сообщил, что для повышения комфорта будущих мам модернизируются женские консультации. В июле 2025 года откроется обновленная консультация в Печенге, а в 2026 году запланирован ремонт в Мурманске и Кандалакше. Этой осенью также откроется Единый центр планирования семьи на базе Перинатального центра, где можно будет сдать все анализы в одном месте, попасть к разным специалистам и получить консультацию.

«Напомню, что беременным северянкам из области, которые были направлены в Мурманск, мы компенсируем проезд до 9 тысяч рублей в рамках меры «Такси беременным». А для подготовки будущих и молодых родителей в регионе функционируют 11, так называемых школ, и 13 кабинетов здорового ребёнка, в которых можно бесплатно проконсультироваться с врачами, медсестрами и психологами. С осени 2025 года добавится помощь специалистов по грудному вскармливанию», – сказал губернатор.

Также в центрах «СОПКИ.СЕМЬЯ» работают курсы с лекциями, практическими занятиями и психологической поддержкой для беременных и молодых мам. Каждую неделю проходят тематические встречи: о здоровье, развитии ребёнка, мерах поддержки.

«С 2025 года заработали новые проекты: мастер-классы от студентов-медиков и семейные встречи. А с августа такие же программы появятся в центрах занятости. Все новости и расписание можно найти в соцсетях проекта «СОПКИ.СЕМЬЯ» и на портале «Наш Север». Коллеги, важно, чтобы вся информация выдавалась своевременно, за этим необходимо вести особый контроль», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также глава региона анонсировал сервисы для тех мам, которые учатся или работают.

«Мы понимаем, как важно сегодня, чтобы женщины могли не только заботиться о детях, но и учиться или строить карьеру. Поэтому в Мурманской области создаются специальные сервисы. Например, будет работать группа круглосуточного пребывания и «Гувернёрская служба» в Мурманске с возможностью оставить ребёнка под присмотром без закрепления в садике. Также будут запущены группы для детей студентов в МАУ и медколледжа. В «СОПКАХ.СЕМЬЯ», помимо лекций, также реализуется проект «Мама в деле». Для северянок будут организованы карьерные консультации, переобучение и помощь в предпринимательстве. А в рамках проекта «Работа рядом» будут доступны подработки для мам в декрете», – сказал губернатор.

Андрей Чибис отметил, что в рамках проекта «На Севере – малыш» команда регионального правительства уделяет внимание всестороннему развитию детей с самого раннего возраста. Уже в этом году откроются 10 современных образовательных пространств «Уникум.Малыш» в детских садах Мурманска, Колы, Кандалакши, Кировска, Апатитов, а также в ЗАТО город Заозерск и ЗАТО Видяево по «Арктической школе».

Проект «На Севере — малыш» реализуется в рамках стратегического плана развития «На Севере – жить!».

Более подробно в докладе координатора Эллины Харлан.