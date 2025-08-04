Губернаторский проект «На Севере – малыш»: сотрудничество работодателей и государства должно быть ориентировано на семью

Сегодня одной из тем оперативного совещания стала семейно-ориентированная политика. Как отметила заместитель губернатора Мурманской области - руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова, сегодня безусловный приоритет государства – это обеспечение благоприятных условий для создания семей и рождения детей. Однако важно, чтобы северяне чувствовали поддержку не только со стороны власти, но и со стороны своих работодателей.

«Этот необходимый баланс между семьёй и карьерой призвана обеспечить корпоративная демографическая политика. Именно это направление и нашло своё отражение в губернаторском проекте «На Севере – малыш». Так, в рамках проекта в Заполярье проведён пилотный форум социально ответственных работодателей, на котором предприятия представили лучшие корпоративные практики поддержки семей. Среди них — выплаты при рождении детей, льготное ипотечное кредитование, компенсации за детские сады, дополнительные выходные для родителей первоклассников. Это не только улучшает качество жизни сотрудников, но и способствуют укреплению кадрового потенциала предприятий», — отметила Надежда Аксенова.

Сегодня в Мурманской области действуют 80 корпоративных программ по укреплению здоровья сотрудников в 65 организациях. Сотрудничество работодателей и государства должно быть ориентировано на семью – такой комплексный подход поможет решить и демографические и кадровые вопросы.

Подробнее о форуме и социальных программах доложил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.