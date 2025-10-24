Страховое сообщество Мурманской области обсудило ситуацию в сфере автострахованияМЕТАЛЛОПРОКАТ АЛМАТЫ: ЦЕНЫ НОВОСТИ И СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ
24.10.25 11:30

Губернаторский проект «Витаминизация» получил высокую оценку в рамках конгресса «Национальное здравоохранение» в Москве

В ходе конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение» в секции «Правильное питание: лучшие региональные практики» заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев представил опыт региона по реализации губернаторского проекта «Витаминизация» в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

Национальный конгресс организован Минздравом России совместно с Фондом «Росконгресс» в четвертый раз. Ежегодно мероприятие собирает ведущих экспертов со всей страны, и направлено на разработку эффективных мер для достижения целей в сфере здравоохранения, укрепление взаимодействия между различными секторами и поиск новых возможностей для совместной работы. 

В ходе конгресса Дмитрий Панычев кратко представил опыт реализации проекта «Витаминизация», направленного на улучшение здоровья и качества жизни населения северного региона, а также популяризацию здорового образа жизни и правильного питания.

Проект реализуется с 2024 года. За прошедшее время были обследованы более 82 тысяч жителей региона, в 2,5 раза активней участвовали женщины, а по возрастным группам самыми активными оказалось трудоспособное население области 20-55 лет. 83% обследованных имеют недостаток витамина Д, в том числе около 10% обследованных – выраженный дефицит. Для компенсации сниженного уровня витамина Д за время реализации проекта было выдано 56909 курсовых доз препарата мурманского производителя. Пациенты с выраженным дефицитом направлены в поликлинику для дообследования, наблюдения и дополнительной коррекции дефицита витамина Д.

«Мы посмотрели динамику обращений в пункты витаминизации. Практически процент не изменился, чуть больше стало мужчин. Также проанализировали показатели тех, кто пришёл повторно. Повторно обратились порядка 7 тысяч человек, это 9%. Внутри этой группы у 30% показатели улучшились, причём у тех граждан, у которых был выраженный дефицит у 2/3 показатель улучшился до среднего диапазона, а у 1/3 - до нормы. Из тех северян, у которых уровень был недостаточный, у 24% он нормализовался», – рассказал Дмитрий Панычев.

Также Дмитрий Панычев отметил, что в пунктах витаминизации в настоящее время можно записаться на первый этап диспансеризации, заполнив анкету, и привиться против сезонного гриппа.

Важность и эффективность проекта «Витаминизация» была отмечена руководителем лаборатории демографии и эпидемиологии питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Еленой Смирновой, а также главным внештатным специалистом по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксаной Драпкиной.

Также Оксана Драпкина отметила качественную работу Мурманской области по мотивированию людей к прохождению диспансеризации, а также посоветовала активно включиться в проект «Женщины за здоровье мужчин» для повышения мотивации мужчин севера к ведению здорового образа жизни. Проект «Женщины за здоровье мужчин» начал работать в регионе в октябре текущего года.

В заключение своего выступления Дмитрий Панычев также напомнил, что Мурманская область в настоящее время совместно с Центральным НИИ организации и цифровизации здравоохранения по поручению Президента России Владимира Путина занимается разработкой методических рекомендаций «Оптимальная модель организации медицинской помощи в регионах Арктической зоны Российской Федерации» (Стандарт Арктической медицины), одно из направлений которых – здоровое питание, в том числе детское, в Арктической зоне.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555773/#&gid=1&pid=1

