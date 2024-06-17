Губернаторский проект «Витаминизация» в Мурманской области продолжается

Сегодня на оперативном совещании был заслушан отчёт первого заместителя министра здравоохранения Мурманской области Екатерины Сулимы о ходе реализации проекта «Витаминизация».

«Он работает в Мурманской области уже пять месяцев. За это время возможностью бесплатно проверить уровень витамина D и при необходимости получить рекомендации по его корректировке воспользовались больше 35 тысяч северян. Особо отмечу, что из них более 80% человек имели дефицит витамина D и получили бесплатный препарат для его восполнения. Важно, что программа позволила выявить этот факт», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сегодня в области работает 21 пункт витаминизации: в Мурманске, в крупных городах области и в отдаленных населённых пунктах.

Фото: https://gov-murman.ru