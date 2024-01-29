Губернаторский проект «Витаминизация» в Мурманской области рассчитан на весь год

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области с 26 января стартовал губернаторский проект «Витаминизация». Первые пункты начали работу в областном центре. Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис рассказал о первых днях работы пунктов «Витаминизации» в Мурманске.

«Я посетил все три пункта и пообщался с людьми. Отмечу, что программа оказалась очень востребованной среди северян. Я попрошу Минздрав в течение текущей недели провести необходимую работу по сокращению времени ожидания своей очереди в пункте», – сказала глава региона.

Также Андрей Чибис подчеркнул, что программа «Витаминизация» рассчитана на весь год. Жители Кольского Заполярья смогут получить бесплатную диагностику по пятницам, субботам и воскресеньям. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В случае обнаружения дефицита витамина D, северянам бесплатно выдадут препарат, чтобы повысить этот уровень.

Напомним, на первом этапе пункты витаминизации начали работу в Мурманске в крупных торговых центрах – «Мурманск Молл», «Plazma» и «Северное Нагорное».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на втором этапе с 9 февраля пункты витаминизации откроются в общедоступных местах в Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Кировске, Ковдоре, Коле, Североморске, Заполярном, Кандалакше, Ловозеро.

На третьем этапе бригады медиков с 1 марта начнут витаминизацию в Заозерске, Александровске, Видяево, Полярных Зорях и Терском районе.