«Губернаторский старт»: приём заявок стартовал

Вчера стартовал конкурсный отбор в рамках программы поддержки предпринимательских инициатив «Губернаторский старт». Дату начала приёма заявок объявил губернатор Андрей Чибис на традиционной итоговой пресс-конференции. Отбор продлится по 25 февраля включительно на портале поддержки: https://promote.budget.gov.ru/.

Заявки могут подать индивидуальные предприниматели, юрлица и самозанятые северяне, а также физические лица, только мечтающие начать свое дело (в случае победы в конкурсе физлицу необходимо зарегистрироваться в качестве МСП или самозанятого).

Как сообщает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, в этом году впервые грант можно направить на приобретение франшизы и оплату услуг, связанных с реализацией инновационного проекта.

Кроме того, расширен перечень приоритетных категорий проектов. Так, на грант до 2 млн рублей теперь могут претендовать проекты из сфер туриндустрии, а также инициативы по повышению рождаемости, до 1 млн рублей можно получить на развитие региональных брендов.

Сохранилась поддержка и для прежних категорий приоритетных проектов. Так, до 2 млн рублей можно получить в том числе на открытие кафе, столовых, кофеен; создание центров бытовых и социальных услуг; запуск креативных пространств и коворкингов; проекты в ЗАТО, моногородах, отдаленных и приграничных населенных пунктах. До 1 млн рублей – в том числе на реализацию проектов в области спорта, отдыха и развлечений; в сфере сельского хозяйства и в производственной сфере, а также проекты многодетных граждан и граждан до 35 лет.

Общая сумма поддержки в рамках конкурса в 2026 году составит 50 млн рублей.

Приём заявок на конкурс «Губернаторский старт» осуществляет Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор (https://mribi.ru/). Подробную информацию можно получить по телефону (8152)43-29-49. Кроме того, в начале февраля специалисты ГОБУ МРИБИ традиционно проведут бесплатный вебинар для предпринимателей, где расскажут об условиях получения гранта и подачи заявки, об особенностях подачи заявки на конкурсный отбор, а также дадут рекомендации по подготовке плана реализации проекта.

Программа «Губернаторский старт» реализуется в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». За шесть лет поддержку по программе получили более 190 предпринимателей на сумму порядка 232 млн рублей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561012/#&gid=1&pid=1

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
