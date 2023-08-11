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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.23 11:00

Губернатору Андрею Чибису представили нового начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Мурманской области Дмитрия Салихова

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатору Андрею Чибису вчера представили нового начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Мурманской области, полковника полиции Дмитрия Салихова. Назначенного на должность боевого офицера представил заместитель командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации по военно-политической работе, генерал-майор Денис Ермаков.

«Перед Росгвардией сегодня ставятся очень серьёзные задачи, - ваши ребята не только охраняют общественный порядок внутри региона, но и с полной самоотдачей принимают участие в специальной военной операции. Правительство Мурманской области, безусловно, продолжит поддерживать бойцов Росгвардии, чтобы все задачи, которые ставит перед нами государство, были решены максимально эффективно», - подчеркнул Андрей Чибис.

«Благодарю вас за полную и своевременную помощь бойцам Росгвардии, которые находятся в зоне СВО. Военнослужащие и их семьи чувствуют серьёзную поддержку со стороны правительства Мурманской области с самого начала специальной военной операции», - отметил Денис Ермаков.

Дмитрий Салихов заверил, что личный состав Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Мурманской области под его руководством приложит все усилия для обеспечения правопорядка на территории региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, практически всю трудовую деятельность Дмитрий Салихов провёл в войсках особого назначения, принимал участие в специальной военной операции, имеет высокие государственные награды - орден Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, две медали «За Отвагу», медаль «За отличие в охране общественного порядка.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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