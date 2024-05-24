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Мурманская область. Арктика (16+)24.05.24 17:15

Губернатору Андрею Чибису представили нового руководителя Мурманского региона Октябрьской железной дороги. Состоялась и встреча с трудовым коллективом

Сегодня губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с начальником Октябрьской железной дороги Виктором Голомолзиным, посетившим регион с рабочим визитом. Главной темой встречи стала реализация проекта развития участка Мурманск – Волховстрой и реконструкции участка Мурманск – Оленегорск со строительством вторых путей и развитие Мурманского транспортного узла. 

Губернатор поблагодарил коллег из РЖД за плодотворную совместную работу и активное взаимодействие.   

«То, что уже сделано в рамках Мурманского транспортного узла, та железная дорога, которая в сжатые сроки реализована РЖД, подрядчиками, железнодорожниками, – это большое дело. Мы благодарны всему коллективу Октябрьской железной дороги, который работает на территории Мурманской области, Российским железным дорогам – вы наш надёжный партнёр. Есть набор вопросов, которые сегодня обсудим. Уверен, что наше сотрудничество будет ещё более плотным», – подчеркнул Андрей Чибис.  

Виктор Голомолзин отметил, что к концу 2024 года планируется завершить все работы на линии Выходной – Лавна, что позволит увеличить грузопоток по направлению к Мурманскому транспортному узлу вдвое. Перспективный объём перевозки грузов в направлении порта Мурманск оценивается в размере до 45 млн тонн в год, в том числе в адрес терминала «Лавна» в размере 18 млн тонн в год.   

«Строительство железнодорожной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива является знаковым для всей Арктики, для Северного морского пути и для нашей страны в целом. Руководство страны и руководство компании «РЖД» поставили перед нами ответственную задачу по переориентации грузовой базы российских экспортеров на отечественные портовые мощности. И она требует комплексного развития железнодорожной составляющей Мурманского транспортного узла и подходов к нему. Ввод объекта в полную эксплуатацию запланирован к концу 2024 года. Хочу поблагодарить Вас, Андрей Владимирович, за совместную работу, за ту поддержку, которую Вы оказываете железнодорожникам», – подчеркнул Виктор Голомолзин.  

В ходе встречи главе региона был представлен новый руководитель Мурманского региона Октябрьской железной дороги. Заместителем начальника Октябрьской железной дороги по Мурманскому территориальному управлению назначен Дмитрий Медников. Андрей Чибис пожелал ему успехов в работе.   

«Уверен, новый руководитель активно вольётся в те задачи, которые сегодня стоят, не только в части операционной деятельности, но и развития, стратегического направления. И всё будет сделано как положено, как это делается и сейчас», – сказал губернатор.  

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор принял участие во встрече с трудовым коллективом предприятия и наградил Благодарственными письмами отличившихся железнодорожников. В формате открытого диалога глава региона ответил на ряд вопросов сотрудников: о мерах поддержки молодёжи, развитии в Мурманской области здравоохранения, жилищного строительства и по другим важным темам.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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