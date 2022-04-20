Губернатору Андрею Чибису представлен новый руководитель территориального управления Росгвардии

Сегодня заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Эльхан Нагиев представил полковника полиции Виктора Галия, назначенного на должность временно исполняющего обязанности начальника территориального управления губернатору Мурманской области Андрею Чибису.

В ходе рабочей встречи глава региона поздравил Виктора Валентиновича с назначением на должность.

«Рассчитываю, что взаимодействие не только продолжится, но и выйдет на новый уровень. Все необходимые для этого условия со стороны правительства, безусловно, будут созданы», – заверил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ранее Виктор Галий занимал должность заместителя начальника Управления Росгвардии по Калининградской области.

Награждён двумя орденами Мужества, медалью «За отвагу», медалью «За отличие в охране общественного порядка» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото: https://gov-murman.ru