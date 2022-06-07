Губернатору Андрею Чибису представлен новый управляющий Мурманским отделением «Сбербанка»

Вчера губернатору Мурманской области Андрею Чибису представили нового управляющего Мурманским отделением «Сбербанка» Алексея Каюкова. В ходе рабочей встречи глава региона поздравил Алексея Владимировича с назначением на должность.

«Сбербанк» наш партнёр. Надеюсь, что так будет и в дальнейшем. Уверен, наше сотрудничество позволит воплотить в жизнь новые проекты. Рассчитываю, что, в том числе и кадровые изменения позволят вам по-другому взглянуть на новые возможности», — отметил Андрей Чибис.

В «Сбере» Алексей Каюков уже более 20 лет. Он прошёл путь от кредитного инспектора Ухтинского отделения «Сбербанка» до директора управления по работе с клиентами машиностроения Северо-Западного банка «Сбербанка». Под его руководством в банке реализованы крупные и стратегически важные для страны проекты в области машино- и судостроения.

«Тема опорных отраслей Мурманской области для меня близка. Уверен, что в будущем нас ждёт много интересных идей, которые позволят вывести на новый уровень взаимодействие банка и региона», — заключил Алексей Каюков, сообщило Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://murman.tv/news-n-2243