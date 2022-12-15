Губернатору Мурманской области представили нового начальника УФСИН

Вчера директор ФСИН России генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев в режиме видеоконференции официально представил нового начальника УФСИН России по Мурманской области. Им назначен полковник внутренней службы Бондарь Сергей Николаевич.

В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В приветственном слове глава региона поблагодарил директора ФСИН России генерал-полковника внутренней службы Аркадия Гостева за кадровое решение, ведь Сергей Николаевич трудился в соседнем, Архангельском регионе, а значит хорошо знаком с Севером.

«Убеждён, что с Сергеем Николаевичем мы сложим конструктивную коммуникацию и сделаем все возможное, чтобы те важные задачи, которые перед нами поставлены, были исполнены», - прокомментировал Андрей Чибис.

Также губернатор отметил, что эффективная работа управления для правительства крайне важна еще и с учетом того, что в пенитенциарной системе работают жители Мурманской области.

Аркадий Гостев поставил задачу новому руководству УФСИН обеспечить надежную изоляцию и безопасность лиц, содержащихся в местах лишения свободы, неукоснительно соблюдать их права и законные интересы, а также исключить возможность правонарушений в отношении персонала уголовно – исполнительной системы, повысить эффективность воспитательной работы с осужденными, последовательно развивать производственно – хозяйственный сектор и наращивать объемы заказов для нужд органов государственной власти.

«Разносторонний профессиональный опыт и организаторские способности Сергея Бондаря позволят быстро войти в курс дела и добиться положительных результатов при решении задач», - подчеркнул Аркадий Гостев.

В своем ответном слове Сергей Бондарь поблагодарил руководство ФСИН за оказанное доверие и добавил, что сделает все необходимое для выполнения задач.

Как сообщает региональное Министерство информационной политике, Сергей Николаевич Бондарь - полковник внутренней службы. Родился 13 апреля 1976 года в г. Вельске Архангельской области. Имеет высшее юридическое образование. Службу в уголовно-исполнительной системе начал в 1996 году с должности младшего инспектора отдела безопасности исправительной колонии №14 УИН УВД Архангельской области. Проходил службу на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава в учреждениях УИС Архангельской области. С февраля 2019 года по сентябрь 2020 года являлся заместителем начальника УФСИН России по Архангельской области, курирующим кадровую и воспитательную работу. С сентября 2020 года по ноябрь 2022 года проходил службу в должности первого заместителя начальника УФСИН России по Архангельской области. С 1 декабря 2022 года приказом ФСИН России назначен на должность начальника УФСИН России по Мурманской области. Награждён ведомственными наградами.

Фото: https://gov-murman.ru