Губернаторы – герои соцсетей! Андрей Чибис – в числе лидеров по доле позитивных упоминаний в сентябре

Что россияне пишут о главах российских регионов в соцсетях? Центр политической конъюнктуры (ЦПК) продолжает проводить ежемесячный анализ отношения россиян к главам регионов в социальных сетях. Сегодня они опубликовали итоги очередного исследования за сентябрь 2021 года.

Как отмечают сотрудники ЦПК, прошедшие выборы в Госдуму привели к росту упоминаемости глав российских регионов в социальных сетях, а также заметному изменению соотношения позитивных и негативных комментариев в адрес губернаторов. Кроме того, разная активность руководителей регионов привела к значительным перестановкам в итоговом рейтинге.

Общее число упоминаний выросло на 9%, практически достигнув 1,4 млн постов в различных социальных сетях.

В сентябре прирост числа упоминаний зафиксирован у 53 из 85 глав регионов. Наибольший прирост отмечается у Сергея Собянина (+68,6 тысячи), на втором месте по приросту глава Хабаровского края, принимавший участие в выборах, Михаил Дегтярев (+26,9 тысячи), на третьем — Рамзан Кадыров (+18,8 тысячи) (подробно в диаграмме 1). У Андрея Чибиса отмечен скачёк на 11 позиций (+5293 упоминания).

Как лтмечают эксперты, доля позитивных упоминаний глав регионов в сентябре в сравнении с августом сократилась на 1,4%, достигнув уровня 9,76 п.п. При этом доля негативных упоминаний сократилась ещё больше — на 2,61%, до 9,27 п.п.

Лидером по доле позитивных упоминаний в сентябре стал глава Тюменской области Александр Моор (34,6%). На втором месте — Дмитрий Артюхов (21,7%), на третьем — губернатор Мурманской области Андрей Чибис (20,31%) (подробно в диаграмме 2).

И эти результаты для губернатора нашего региона не являются случайными. Достаточно вспомнить его напряжённый график работы в сентябре этого года: постоянные поездки по региону, работа без выходных, онлайн-встречи с жителями муниципалитетов, активное участие в подготовке Мурманской области к работе в зимний период, общение с молодёжью региона в День знаний, запуск уникального грузового крана в Мурманском морском торговом порту, личное участие в марафоне «Чистая Арктика» и во Всероссийской акции «Сохраним лес». Андрей Владимирович не оставлял без внимания ход подготовки к Единому дню голосования. Постоянная поддержка и пристальный контроль за переводом на закрытую систему горячего водоснабжения в МКД Ленинского округа Мурманска уже в сентябре дали положительный эффект – горожане рады чистой горячей воде! Огромный эффект налаживания прямого общения с северянами дали и «прямые линии» губернатора, которые стали регулярными.

Эксперты утверждают, что наибольший интерес пользователей соцсетей вызывали главы регионов, которые непосредственно участвовали в избирательной кампании. Отметим, что Андрей Чибис возглавлял партийный список «Единой России» в выборах депутатов в Мурманскую областную Думу седьмого созыва.