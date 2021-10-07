КОШЕЛЁК: тарифы на электроэнергию повысятся с июля 2022 годаВладимир Путин указом установил в России День отца, отмечать его будут в третье воскресенье октября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)07.10.21 17:45

Губернаторы – герои соцсетей! Андрей Чибис – в числе лидеров по доле позитивных упоминаний в сентябре

Что россияне пишут о главах российских регионов в соцсетях? Центр политической конъюнктуры (ЦПК) продолжает проводить ежемесячный анализ отношения россиян к главам регионов в социальных сетях. Сегодня они опубликовали итоги очередного исследования за сентябрь 2021 года.

Как отмечают сотрудники ЦПК, прошедшие выборы в Госдуму привели к росту упоминаемости глав российских регионов в социальных сетях, а также заметному изменению соотношения позитивных и негативных комментариев в адрес губернаторов. Кроме того, разная активность руководителей регионов привела к значительным перестановкам в итоговом рейтинге.

Общее число упоминаний выросло на 9%, практически достигнув 1,4 млн постов в различных социальных сетях.

В сентябре прирост числа упоминаний зафиксирован у 53 из 85 глав регионов. Наибольший прирост отмечается у Сергея Собянина (+68,6 тысячи), на втором месте по приросту глава Хабаровского края, принимавший участие в выборах, Михаил Дегтярев (+26,9 тысячи), на третьем — Рамзан Кадыров (+18,8 тысячи) (подробно в диаграмме 1). У Андрея Чибиса  отмечен скачёк на 11 позиций (+5293 упоминания).

Как лтмечают эксперты, доля позитивных упоминаний глав регионов в сентябре в сравнении с августом сократилась на 1,4%, достигнув уровня 9,76 п.п. При этом доля негативных упоминаний сократилась ещё больше — на 2,61%, до 9,27 п.п.

Лидером по доле позитивных упоминаний в сентябре стал глава Тюменской области Александр Моор (34,6%). На втором месте — Дмитрий Артюхов (21,7%), на третьем — губернатор Мурманской области Андрей Чибис (20,31%) (подробно в диаграмме 2).

И эти результаты для губернатора нашего региона не являются случайными. Достаточно вспомнить его напряжённый график работы в сентябре этого года: постоянные поездки по региону, работа без выходных, онлайн-встречи с жителями муниципалитетов, активное участие в подготовке Мурманской области к работе в зимний период, общение с молодёжью региона в День знаний, запуск уникального грузового крана в Мурманском морском торговом порту, личное участие в марафоне «Чистая Арктика» и во Всероссийской акции «Сохраним лес».  Андрей Владимирович не оставлял без внимания ход подготовки к Единому дню голосования. Постоянная поддержка и пристальный контроль за переводом на закрытую систему горячего водоснабжения в МКД Ленинского округа Мурманска уже в сентябре дали положительный эффект – горожане рады чистой горячей воде! Огромный эффект налаживания прямого общения с северянами дали и «прямые линии» губернатора, которые стали регулярными.

Эксперты утверждают, что наибольший интерес пользователей соцсетей вызывали главы регионов, которые непосредственно участвовали в избирательной кампании. Отметим, что Андрей Чибис возглавлял партийный список «Единой России» в выборах депутатов в Мурманскую областную Думу седьмого созыва.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Павел И.
05.10.21 14:21
Удивительно, в Мурманской области отмечается рост заболевших ковидом, смертность ежедневная держится почти на одном уровне 6-9 человек, а граждан больше волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства и дороги.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис призвал министров предупреждать жалобы жителей
Андрей Сычев, Мурманск - История: Видеостудия "КРЕАТОН".
04.10.21 16:15
Здравствуйте. Выражаю свое мнение и мнение патриотически настроенных депутатов Совета депутатов города-героя, членов уважаемой мурманчанами партии "Единая Россия": Меркушевой, Климовой и Хабарова. Сид
Комментарий к новости:Устно поддержали, тайно прокатили, или Особенности выборов нового главы муниципального образования город Мурманск
GeCnJGjH
04.10.21 13:42
Все без масок! Как в старые - допандемийные времена! Для кого-то День города обернётся вызовом медиков, радость окажется недолгой. Се ля ви...
Комментарий к новости:Более 30 тысяч жителей приняли участие в праздновании 105-летия Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Семейный альбом». Художественный сериал, 10 серия (12+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Самые высокие зарплаты в подработке по СЗФО: 200 тысяч рублей и выше-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 32 копейки, доллар теряет 28 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2022 года большинству работодателей придётся размещать вакансии на портале «Работа в России»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика