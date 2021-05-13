Губернаторы субъектов СЗФО посетили Центр управления регионом Мурманской области

Вчера в Мурманске состоялось выездное совещание Секретаря Совета Безопасности России в Северо-Западном федеральном округе. Помимо Секретаря Совбеза, полпреда Президента и глав ряда федеральных органов власти, в столицу Заполярья прибыли губернаторы регионов СЗФО. Одним из пунктов рабочей программы стало посещение Центра управления регионом Мурманской области.

ЦУР – часть масштабного проекта «Умный регион», внедряемого в Заполярье с 2019 года. Ключевая задача – повысить скорость реакции на проблемы и запросы жителей области. Масштабный проект предусматривает поэтапное внедрение новых цифровых систем, которые объединяет в себе Единая цифровая платформа управления регионом.

«На базе Центра управления регионом, который по сути является цифровым двойником региона и обеспечивает технологическую поддержку информационного и аналитического обеспечения процессов подготовки и принятия решений органов исполнительной власти и местного самоуправления Мурманской области, внедряются все системы проекта цифровизации «Умный регион». А он охватывает все сферы: от вопросов транспорта и ЖКХ до вопросов образования, здравоохранения и туризма. За два года мы внедрили 15 отраслевых региональных информационных систем, которые ежедневно помогают повышать качество жизни в регионе», – сказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Процесс цифровизации региональной системы управления в Заполярье курирует министерство цифрового развития Мурманской области, технологическим партнером выступает госкорпорация «Росатом» в лице дивизиона «Русатом инфраструктурные решения».

«В Центре управления регионом внедряются в первую очередь видеонаблюдение и видеоаналитика. Такие системы, как фото- и видеофиксация нарушений, система ИС «ЖКХ» – это интеллектуальная система жилищно-коммунального хозяйства, которая позволяет нам вовремя ликвидировать возникающие аварии, и интеллектуальная транспортная система, которая позволяет нам отслеживать общественный транспорт и оперативно реагировать на внештатные ситуации», – пояснила министр цифрового развития Мурманской области Зинаида Разживина.

Главы регионов СЗФО изучили опыт цифровизации Мурманской области в различных сферах экономики, городского хозяйства и управления. В частности, высокую оценку получил блок обратной связи.